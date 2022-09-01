Акцизу на пальне бути – Данило Гетьманцев пояснив, чому

У Раді вже знають куди підуть гроші від акцизу на пальне

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пояснив, що повернення акцизу необхідне для того, щоб фінансувати ті ж зруйновані інфраструктурні об’єкти.

На це немає грошей, а цей акциз є джерелом фінансування таких об’єктів. Так нардеп пояснив необхідність повернення акцизу в інтерв’ю РБК-Україна.

У вівторок, 30 серпня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект 7668-д, яким хочуть повернути акцизи. На відміну від попередньої спроби голосування, 17 серпня документ легко набрав необхідну кількість голосів.

Законопроектом передбачається, що на автогаз встановиться акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та інші види палива акцизи дорівнюватимуть 100 євро за 1000 літрів.

Повернення акцизів експерти оцінюють по-різному, адже директор консалтингової фірми "Група А-95" вважає, що повернення акцизів ніяк не вплине на внутрішню ціну палива в Україні, яка більше залежить від світових цін на нафту та нафтопродукти.

Народний депутат Ярослав Железняк прогнозує зростання цін на дизель і бензин приблизно на 4-5 гривень за літр після повернення акцизів, і тому голосував "проти" законопроекту.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін прогнозує, що зростання цін на пальне складе 3-4 гривні за літр і приблизно на 1-1,5% зростуть ціни на всі товари, що переміщуються автотранспортом.