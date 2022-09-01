Акцизу на топливо быть – Даниил Гетманцев объяснил, почему

В Раде уже знают куда пойдут деньги от акциза на топливо

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что возвращение акциза необходимо для того, чтобы финансировать те же самые разрушенные инфраструктурные объекты.

На это нет денег, а этот акциз является источником финансирования таких объектов. Так нардеп объяснил необходимость возврата акциза в интервью РБК-Украина.

Во вторник, 30 августа, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 7668-д, которым хотят вернуть акцизы. В отличии от предыдущей попытки голосования, 17 августа, документ легко набрал необходимое число голосов.

Законопроектом предполагается, что на автогаз установится акциз в размере 52 евро за 1000 литров, а на бензин и другие виды топлива акцизы будут равны 100 евро за 1000 литров.

Возврат акцизов эксперты оценивают по-разному, так директор консалтинговой фирмы "Группа А-95" считает, что возврат акцизов никак не повлияет на внутреннюю цену топлива в Украине, которая больше зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Народный депутат Ярослав Железняк же прогнозирует рост цен на дизель и бензин примерно на 4-5 гривен за литр после возврата акцизов, и потому голосовал "против" законопроекта.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что рост цен на топливо составит 3-4 гривны за литр и примерно на 1-1,5% вырастут цены на все товары, которые перемещаются автотранспортом.