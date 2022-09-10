Не такие уж и бедные – украинцы стали покупать больше электроники, не останавливает и рост цен

Покупки техники в Украине растут, как и цены

Хотя доходы многих украинцев и снизились, они стали чаще искать девайсы для обучения и работы, а больше всего тратили на мультимедиа и игры. Хотя цены на технику в сравнении с прошлым годом и выросли от 20%

Чаще всего покупают ноутбуки

По сравнению с августом 2021 года количество поисков на OLX в категории "Электроника" выросло на 30%. Больше всего пользователи интересовались телефонами и аксессуарами, техникой для дома и компьютерами. Об этом сообщается в свежей аналитике сервиса OLX.

Среди телефонов, как и прежде, чаще всего искали "яблочные" смартфоны — более 1,25 млн запросов, причем часто китайские бренды телефонов. Из бытовой техники украинцев больше всего интересуют холодильники (264 тыс. поисков), морозильные камеры (82 тыс. поисков) и микроволновые печи. Лидерами поиска среди компьютерной техники стали видеокарты (76 тыс. поисков), мониторы (68 тыс. поисков) и компьютеры (66 тыс. поисков).

Что чаще всего из техники ищут украинцы

При этом наблюдается тренд на покупку девайсов для обучения и работы, вероятно, из-за работы многих учебных заведений и предприятий в онлайн-формат.

Так, самой популярной техникой в августе стали ноутбуки, потеснив прежнего лидера, холодильник. Очень важна связь — поисковый запрос "iPhone" за последний год вводили более чем вдвое чаще — на 114%.

Рост в среднем на 40% — как изменились цены и на что тратятся украинцы

Что касается цен на самые популярные товары, то, например, средняя стоимость ноутбука в августе составила 12 640 грн, что на 45% дороже, чем в прошлом году. Холодильники подорожали в среднем на 54% – до 6 450 грн, телевизоры – на 56% и стоили 3 640 грн. А вот средняя стоимость мобильных телефонов – наоборот – снизилась на 22% и составила 7 400 грн.

По данным OLX Доставка, самый большой средний чек покупки в августе был среди следующих товаров:

другая ТВ и видеотехника – 7 430 грн;

мониторы – 5 530 грн;

графические планшеты – 4 610 грн;

игры для ПК – 4 600 грн;

экшн-камеры — 4 490 грн.

В целом же, в августе число заказов электроники выросло в 2,5 раза – со 104 тысяч сделок в августе 2021 года до 274 тысяч в прошлом месяце.

При этом в целом по данным OLX, с началом войны с рф украинцы стали меньше покупать в Интернете.