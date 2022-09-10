Не такі вже й бідні – українці почали купувати більше електроніки, не зупиняє і зростання цін

Покупки техніки в Україні зростають, як і ціни

Хоча доходи багатьох українців і знизилися, вони частіше шукали девайси для навчання та роботи, а найбільше витрачали на мультимедіа та ігри. Хоча ціни на техніку порівняно з минулим роком і зросли від 20%

Найчастіше купують ноутбуки

Порівняно із серпнем 2021 року кількість пошуків на OLX у категорії "Електроніка" зросла на 30%. Найбільше користувачів цікавилися телефонами та аксесуарами, технікою для дому та комп’ютерами. Про це повідомляється в новій аналітиці сервісу OLX.

Серед телефонів, як і раніше, найчастіше шукали"яблучні" смартфони – понад 1,25 млн запитів, причому часто китайські бренди телефонів. З побутової техніки українців найбільше цікавлять холодильники (264 тис. пошуків), морозильні камери (82 тис. пошуків) та мікрохвильові печі. Лідерами пошуку серед комп’ютерної техніки стали відеокарти (76 тис. пошуків), монітори (68 тис. пошуків) та комп’ютери (66 тис. пошуків).

Що найчастіше з техніки шукають українці

При цьому спостерігається тренд на купівлю девайсів для навчання та роботи, ймовірно через роботу багатьох навчальних закладів та підприємств в онлайн-формат.

Так, найпопулярнішою технікою у серпні стали ноутбуки, потіснивши колишнього лідера, холодильник. Дуже важливий зв’язок — пошуковий запит iPhone за останній рік вводили більш ніж удвічі частіше — на 114%.

Зростання в середньому на 40% — як змінилися ціни і на що витрачаються українці

Щодо цін на найпопулярніші товари, то, наприклад, середня вартість ноутбука в серпні склала 12 640 грн, що на 45% дорожче, ніж минулого року. Холодильники подорожчали в середньому на 54% — до 6450 грн, телевізори — на 56% і коштували 3640 грн. А ось середня вартість мобільних телефонів – навпаки – знизилася на 22% та становила 7 400 грн.

За даними OLX Доставка, найбільший середній чек покупки у серпні був серед наступних товарів:

інша ТБ та відеотехніка – 7 430 грн;

монітори – 5530 грн;

графічні планшети – 4610 грн;

ігри для ПК – 4600 грн;

екшн-камери — 4 490 грн.

Загалом, у серпні кількість замовлень електроніки зросла в 2,5 рази – зі 104 тисяч угод у серпні 2021 року до 274 тисяч минулого місяця.

При цьому в цілому за даними OLX, з початком війни з Росії українці стали менше купувати в Інтернеті.