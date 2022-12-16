У одной сети АЗС нет топлива – значит ли это, что на рынке проблемы?

Стоит ли ждать проблем на топливном рынке из-за проблем одной сети

В последнее время у сети автозаправок "БРСМ-Нафта" наблюдаются проблемы с топливом, иногда нечто подобное возникает и на других АЗС. Означает ли это начало проблем на рынке? Об этом "Телеграф" узнавал у экспертов и участников рынка.

Так, в течение нескольких дней на заправочных комплексах компании "БРСМ-Нафта", клиенты не могут купить бензин, возникали проблемы и с поставкой дизельного топлива. Подобные проблемы возникли и у других АЗС.

По словам директора консалтинговой компании "Группа А-95" Сергея Куюна, в последнее время на топливном рынке, действительно, наблюдаются некоторые проблемы, но они носят локальный характер.

"На БРСМ нет бензина уже почти неделю, до этого трое суток не было дизельного топлива. Думаю, это их внутренняя проблема с закупками. В остальных сетях все нормально. Впрочем, не исключаю, что где-то топливо пропадает из продажи на пару часов — из-за погоды движение бензовозов ощутимо замедлилось. Но какой-то системной проблемы, которая как-то сильно повлияет на рынок, нет", — подчеркнул эксперт.

Как уточнил Сергей Куюн, по оперативным данным таможни, в декабре поставки топлива находятся на уровне летних месяцев, когда потребление было на пике, так что дефицита можно не опасаться.

В сети АЗС БРСМ-Нафта подтвердили "Телеграфу" проблемы с отсутствием топлива на некоторых АЗС, объяснив это тем, что европейские поставщики из-за дефицита на рынке повысили цены, пользуясь сложившимся моментом.

"Мы сейчас ищем альтернативные пути поставки топлива, чтобы не поднимать цены на своих АЗС, хотя такую тенденцию можно наблюдать на заправках некоторых сетей уже с понедельника, подорожание составило 20-30 копеек а кое-где и до 1 гривны. Причина этому — дефицит в Европе на бензин и топливо", — подчеркнул "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

В сети АЗС "ОККО" также заявили об отсутствии у них проблем с доставкой топлива.

По мнению экспертов, хотя ажиотаж вокруг генераторов для обеспечения электроэнергией и повлиял на спрос на топливо, его дефицита опасаться не стоит, хотя какое-то время на отдельных АЗС его может и не хватать.