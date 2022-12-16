В одній мережі АЗС немає палива – чи означає це, що на ринку проблеми?

Чи варто чекати проблем на паливному ринку через проблеми однієї мережі

Останнім часом у мережі автозаправок "БРСМ-Нафта" спостерігаються проблеми з паливом, іноді подібне виникає і на інших АЗС. Чи це початок проблем на ринку? Про це "Телеграф" дізнавався в експертів та учасників ринку.

Так, протягом кількох днів на заправних комплексах компанії "БРСМ-Нафта" клієнти не можуть купити бензин, виникали проблеми і з постачанням дизельного палива. Подібні проблеми виникли і в інших АЗС.

За словами директора консалтингової компанії "Група А-95" Сергія Куюна, останнім часом на паливному ринку дійсно спостерігаються деякі проблеми, але вони мають локальний характер.

"На БРСМ немає бензину вже майже тиждень, до цього три доби не було дизельного палива. Думаю, це їхня внутрішня проблема із закупівлями. В решті мереж все нормально. Втім, не виключаю, що десь паливо пропадає з продажу на пару годин — через погоду рух бензовозів суттєво сповільнився. Але якоїсь системної проблеми, яка якось сильно вплине на ринок, немає", — наголосив експерт.

Як уточнив Сергій Куюн, за оперативними даними митниці, у грудні постачання палива перебуває на рівні літніх місяців, коли споживання було на піку, тож дефіциту можна не побоюватися.

У мережі АЗС БРСМ-Нафта підтвердили "Телеграфу" проблеми з відсутністю палива на деяких АЗС, пояснивши це тим, що європейські постачальники через дефіцит на ринку підвищили ціни, користуючись моментом.

"Ми зараз шукаємо альтернативні шляхи постачання палива, щоб не піднімати ціни на своїх АЗС, хоча таку тенденцію можна спостерігати на заправках деяких мереж уже з понеділка, де зростання відбулося на 20-30 копійок і до 1 гривні. Причина цього — дефіцит у Європі на бензин та паливо", — підкреслив "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

У мережі АЗС "ОККО" також заявили про відсутність у них проблем із доставкою палива.

На думку експертів, хоча ажіотаж навколо генераторів для забезпечення електроенергією і вплинув на попит на паливо, його дефіциту побоюватися не варто, хоча якийсь час на окремих АЗС його може і не вистачати.