Праздник приближается: что украинцы покупают чаще всего накануне Нового года

Что чаще стали покупать украинцы в декабре

Приближается Новый год и "католическое" Рождество, поэтому украинцы все чаще делают онлайн-покупки. Как полагается накануне праздников, существенно выросло число заказов с доставкой подарков. По сравнению с 2021 годом, их количество увеличилось втрое.

Как сообщает сервис OLX.ua со ссылкой на статистику заказов, самые популярные товары проходили по разделам "Дом и сад", а также "Мода и стиль".

За период с 20 ноября по 13 декабря больше всего украинцы интересовались детской, женской и мужской одеждой, игрушками и предметами интерьера.

Что касается конкретных товаров, то среди предметов интерьера больше вырос спрос на светильники — почти вчетверо. В пять раз с лишним выросла популярность спортивных вещей как у женщин, так и мужчин. Более чем в два раза вырос спрос на женскую домашнюю одежду, а также на мужские свитера и кофты.

Средний чек покупки по OLX Доставка составил 786 гривен, что на 257 грн больше, чем год назад. При этом активнее всего украинцы тратили деньги на товары для хобби, отдыха и спорта — в среднем 1500 гривен. Средняя стоимость заказа в категории "Дом и сад" составила 1186 гривен, а покупка одежды и детских вещей обходилась около 569 и 606 грн соответственно.

И хотя украинцы дарят подарки в три раза чаще, их стоимость куда ниже. Так, чаще всего пользователи заказывали:

подарочные коробки и упаковки (средний чек 317 грн);

подарки для мужчин (522 грн);

подарки для женщин (488 грн);

подарки на Новый год (389 грн.);

подарки ручной работы (532 грн).

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