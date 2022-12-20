Свято наближається: що українці купують найчастіше напередодні Нового року

Що частіше почали купувати українці у грудні

Наближається Новий рік і "католицьке" Різдво, тож українці все частіше роблять онлайн-покупки. Як належить напередодні свят, суттєво зросла кількість замовлень з доставкою подарунків. Порівняно з 2021 роком їх кількість збільшилася втричі.

Як повідомляє сервіс OLX.ua з посиланням на статистику замовлень, найпопулярніші товари проходили по розділах "Будинок та сад", а також "Мода та стиль".

За період з 20 листопада по 13 грудня найбільше українці цікавилися дитячим, жіночим та чоловічим одягом, іграшками та предметами інтер’єру.

Щодо конкретних товарів, то серед предметів інтер’єру більше зріс попит на світильники — майже вчетверо. У п’ять разів з лишком зросла популярність спортивних речей як у жінок, так і у чоловіків. Більш ніж удвічі зріс попит на жіночий домашній одяг, а також на чоловічі светри та кофти.

Середній чек покупки по OLX Доставка становив 786 гривень, що на 257 грн більше, ніж рік тому. При цьому найактивніше українці витрачали гроші на товари для хобі, відпочинку та спорту — в середньому 1500 гривень. Середня вартість замовлення в категорії "Будинок та сад" склала 1186 гривень, а купівля одягу та дитячих речей коштувала близько 569 та 606 грн відповідно.

І хоча українці дарують подарунки втричі частіше, їхня вартість набагато нижча. Так, найчастіше користувачі замовляли:

подарункові коробки та упаковки (середній чек 317 грн);

подарунки для чоловіків (522 грн.);

подарунки для жінок (488 грн.);

подарунки на Новий рік (389 грн.);

подарунки ручної роботи (532 грн.).

А тим часом на головній ялинці країни у Києві в день святого Миколая запалили вогні.