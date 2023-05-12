Есть три варианта: как передать показания счетчиков газа, если выехали из дома

Показатели счетчиков передавать нужно, даже если не пользуетесь жильем

Чтобы не переплачивать за коммуналку украинцы должны каждый месяц передавать показатели счетчиков газа. При этом делать это стоит даже тем потребителям, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Как проинформировала пресс-служба Нафтогаза, тем украинцам, которые не живут в своих домах и, следовательно, не потребляют газ, все равно стоит передавать показатели для корректного начисления платежей.

Для этого надо передать цифру, которая была зафиксирована в последний раз перед отъездом.

Показатели можно передать дистанционно несколькими способами:

на сайте или в чате облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза;

воспользовавшись онлайн-сервисами Нафтогаза (например, через личный кабинет, чат-бот GASUA в Messenger, Telegram, Viber).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае, если ошибочно передали не те показатели газового счетчика.

Также мы писали о том, что делать если поставщик газа изменился, а вы по ошибке заплатили старому поставщику. В этом случае важно понимать, что перерасчет денег автоматически не произойдет.