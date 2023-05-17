Поверка счетчиков во время войны: можно ли отложить ее

Во время военного положения проходить поверку не обязательно, но рекомендуется

Даже несмотря на военное время украинцам необходимо вовремя и правильно передавать показатели счетчиков, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги. Однако некоторые поставщики услуг могут также настаивать на проведении плановой поверки счетчика.

Впрочем, как объяснили в Госпродпотребслужбе Кировоградской области во время военного положения закон стоит на стороне потребителей, а потому требовать сейчас пройти эту процедуру никто не может.

В мирное время необходимо проходить плановую поверку счетчиков воды каждые 4 года, а счетчиков газа — каждые 8 лет.

Однако 5 апреля 2022 года Кабмин принял постановление №412, в котором разрешил не проводить эти поверки вплоть до окончания военного положения и еще три месяца после его завершения. До этого момента все показатели считаются корректными и поставщики обязаны их принять.

При этом не исключается, что поставщик может не проинформировать клиента о действии этого постановления и применять при этом нормы об отказе учитывать показания счетчика, который не прошел поверку.

"В случаях возможного давления поставщиков коммунальных услуг потребители должны знать, что закон на их стороне и никто не может требовать осуществлять поверку счетчика до конца военного положения или отказываться принимать показатели счетчиков в этот период", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Вместе с тем, в ведомстве рекомендуют все же ее пройти, если есть такая возможность, поскольку после отмены военного положения могут образоваться длинные очереди.

Как сообщалось ранее данные счетчика электроэнергии можно передать онлайн. При этом для этой процедуры существует сразу несколько вариантов.