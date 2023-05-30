Когда переплачивать не хочется: советы тем, кто не сделал поверку счетчиков вовремя

Поверку счетчиков можно заказать в любое время

Украинцам, которые не проживают на оккупированной территории или в зоне боевых действий, необходимо вовремя проводить поверку счетчиков, чтобы не переплачивать за коммуналку. Впрочем, бывают случаи, когда пройти процедуру вовремя попросту не было возможности.

Как говорится в материале poverka.org.ua, в таком случае счетчик будет снят с учета, а его показатели приняты не будут.

То есть сумма в платежке будет начисляться по показателю общедомового счетчика — из общих показателей будет высчитана сумма всех показателей квартирных счетчиков, а остаток будет распределен поровну между квартирами, где их нет или они не поверены.

Если же общедомовой счетчик тоже отсутствует, то сумма будет установлена в соответствии с установленными нормативами.

Однако стоит понимать, что заказать поверку счетчика можно в любой момент вместо того, чтобы ждать периода штатного проведения процедуры. Например, это полезно, когда есть сомнения в том, что он работает исправно.

Если возникла надобность провести поверку, то обращаться стоит лишь к лицензированным организациям.

Качественный счетчик средней ценовой категории может спокойно пройти две-три поверки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды и куда их передавать.