Красиво – не всегда вкусно: владелец фермы дал советы, как правильно выбирать клубнику
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Главный секрет при выборе клубники – доверять своему языку, а не глазам
Настоящие гурманы и садоводы знают секрет, как правильно выбрать клубнику к столу так, чтобы она была самой сладкой и ароматной.
Это — обязательно попробовать ягоду перед тем, как покупать. Ведь красивое – не всегда хорошее.
В этом уверен и владелец семейной фермы "Файна Berry" из Львовской области Николай Стецькив.
"Всегда очень красивая, твердая ягода по природе невкусная. Она может быть сладкой, но того аромата, того вкуса, который мы ценим в клубнике, не будет. А какие-то другие свойства на глаз трудно оценить. Нужно исключительно пробовать", — уверен Николай.
То есть, у гостей его фермы всегда есть выбор – оставаться на поле и собирать ягоду, или ехать дальше по своим делам.
"Функция, которая присутствует у нас на поле — мы даем человеку попробовать ягоду. И дальше он решает, оставаться и собирать, или развернуться и ехать", — объясняет фермер из Львовщины.
Николай Стецькив уверен, что именно такой подход – наиболее правильный, эффективный и справедливый в таком деле, как выращивание ягод. И именно он позволяет фермерам избежать любых "подводных" камней.
Больше о клубничном бизнесе в Украине и не только читайте в интервью Николая Стецькива "Телеграфу": "Путь в "Берриленд": как построить клубничный бизнес и обойти камни на этом пути".