Красиво – не завжди смачно: власник ферми дав поради, як правильно вибирати полуницю

Головний секрет при виборі полуниці – довіряти своєму язику, а не очам

Справжні гурмани і садівники знають секрет, як правильно вибрати полуницю до столу так, щоб вона була найбільш солодкою і ароматною.

Це – обов'язково попробувати ягоду перед тим, як купувати. Адже красиве – не завжди хороше.

В цьому впевнений і власник сімейної ферми "Файна Berry" зі Львівщини Микола Стецьків.

"Завжди дуже красива, тверда ягода є по природі несмачною. Вона може бути солодкою, але того аромату, того смаку, який ми цінуємо в полуниці, не буде. А якісь інші властивості на око важко оцінити. Потрібно виключно пробувати", — певен пан Микола.

Тобто, у гостей ферми Миколи завжди є вибір – залишатись на полі і збирати ягоду, чи їхати далі у своїх справах.

"Функція, яка присутня у нас на полі — ми даємо людині спробувати ягоду. І далі вона вирішує, залишатись і збирати, чи розвернутися і їхати", — пояснює фермер зі Львівщини.

Микола Стецьків впевнений, що саме такий підхід – найбільш правильний, ефективний і справедливий при вирощуванні ягід. І саме він дозволяє фермерам уникнути усіляких "підводних" каменів.

Більше про полуничний бізнес в Україні і не тільки читайте в інтерв'ю Миколи Стецьківа "Телеграфу": "Шлях до "Берріленду": як побудувати полуничний бізнес і обминути камені на цьому шляху".