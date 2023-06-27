Поверка счетчиков возвращается: что будет, если не пройти ее вовремя

Жители части Украины все еще могут не проходить поверку

В Украине возобновили плановую поверку счетчиков, а потому жителей нашей страны призвали не откладывать эту процедуру в длинный ящик.

Об этом сообщил глава комиссии по вопросам ЖКХ Киевсовета Александр Бродский в своем Facebook.

По его словам, чтобы избежать стресса из-за увеличившихся счетов в платежках, пройти эту процедуру необходимо до 7 июля 2023 года.

"В противном случае, поставщики коммунальных услуг будут начислять жителям столицы за полученные услуги по норме согласно количеству зарегистрированных лиц в квартире", — написал он.

Бродский отметил, что обычно в таком случае сумма получается выше, чем среднее потребление украинцев.

"Не давайте повода монополистам начислять вам лишние деньги", — добавил он.

Как известно, речь идет о постановлении Кабмина №440, которое вступило в силу 4 июня. В документе говорится, что граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Исключением являются жители оккупированных населенных пунктов, а также жители зон активных боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды и куда их передавать.