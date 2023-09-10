Надо ли передавать показания счетчика газа, если в доме никто не живет: четкий ответ

Коммунальщики объяснили, почему важно вовремя передавать показатели

После начала российского вторжения многие жители нашей страны изменили место жительства, однако не смогли убежать от бытовых вопросов. Например, стоит ли передавать показатели счетчиков газа, если человек не проживает в своем доме и соответственно им не пользуется.

Однозначный ответ дала пресс-служба Днепровского филиала "Газсетей", где отметили, что передавать показатели счетчика необходимо в обязательном порядке даже если цифра там такая же, какой была в прошлом месяце.

"Это важно при формировании Вашего индивидуального объема потребления голубого топлива в течение "газового года", который заканчивается 30 сентября, и расчета стоимости услуг по распределению в следующем календарном году", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что передача показателей счетчиков происходит ежемесячно с 1 по 5 число включительно.

Как сообщалось ранее, в "Нафтогазе" упростили способ передачи показателей счетчиков газа и обнародовали инструкцию того, как им можно воспользоваться.

Также мы писали о том, что будет если потребитель не сдал счетчик на поверку вовремя и кто может этого не делать.