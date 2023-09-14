На поверку счетчиков могут дать больше времени: коммунальщики обратились к правительству

Коммунальщики столкнулись с определенными проблемами из-за большой нагрузки и отсутствия людей в Украине

Киевские коммунальщики, в частности "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал", подготовили обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы продлить срок поверки квартирных приборов учета. Причиной послужила невозможность поверить счетчики в установленный срок. Некоторые жители находятся за границей, часть украинцев в рядах ВСУ, поэтому они не могут сделать поверку своих счетчиков. Напомним, ее возобновили весной 2023 года на территории, где нет боев и оккупации. Счетчики не прошедшие периодическую проверку должны быть сняты с учета.

Одна из проблем – отсутствие предварительных поверок во время действия военного периода. За больше года накопилось столько неповеренных счетчиков, что даже несмотря на тех людей, которые не могут сделать эту процедуру из-за физического отсутствия, на коммунальщиков рухнула большая нагрузка. В течение месяца они просто не успевают. Например, в Киеве нужно поверить более 11% от всех счетчиков горячей воды и тепла. Коммунальщики предлагают продлить срок поверки счетчиков до конца 2023 года.

Такая пролонгация срока позволит также платить за конкретно потребленные услуги в отопительный сезон. "Телеграф" напоминает, с неповеренным счетчиком платить за коммунальные услуги придется больше. Процессом поверки занимаются региональные компании. Обычно это отделение стандартметрологии или поставщиков услуг.