Чтобы счетчик прошел поверку: что можно, а что не нужно делать украинцам

Поверенный счетчик будет правильно считать потребленную воду

В апреле этого года возобновились поверки счетчиков в Украине. Среди приборов на проверку — счетчики на воду. Может случиться и так, что придется покупать новый — более половины счетчиков при более ранних поверках не проходили по параметрам.

Причиной такого может стать ржавчина и грязь, которые скапливаются в трубах и попадают в счетчик. В "Киевводоканале" советуют, чтобы прибор учета работал дольше, нужно следовать некоторым принципам. Среди них самый первый – не покупать самый дешевый счетчик. Отмечается, что качественный счетчик может продолжать обслуживать даже после двух или трех осмотров специалистами.

Что делать, чтобы счетчик правильно считал и прослужил дольше

Правильно установить счетчик. Это должно быть горизонтальное положение.

Вовремя проводить поверку, ведь счетчик во время нее промывают.

Не допускать повреждения счетчика – сколов или трещин.

Не используйте магниты и другие устройства, чтобы обойти систему. Такие счетчики подмечают на поверке.

На хорошем состоянии счетчика обязательно отразится хорошее состояние труб внутри дома. Управляющая компания должна регулярно промывать сети.

Ранее "Телеграф" напоминал, что прохождение поверки счетчика процесса обязательно, иначе начислять вам будут по нормам потребления. Если вас нет в Украине или вы не можете по каким-либо причинам лично проконтролировать поверку счетчика, сделать это можно через доверенное лицо.