Снимаем и подаем показатели газового счетчика правильно: есть несколько способов

Показатели газового счетчика нужно передавать каждый месяц с 28 по 5 число

Украинцы ежемесячно должны осуществлять коммунальные платежи и в том числе за газ. Чтобы потребителю пришла корректная платежка, ему необходимо правильно снимать и своевременно передавать показатели счетчика.

Важно учитывать, что если совершить передачу показателей счетчика не вовремя, тогда потребителю начислят в платежке общее среднее значение потребления. Это в свою очередь может быть выше, чем расход газа был на самом деле. Об этом пишет 24 канал.

Как снять показатели счетчика

Для этого необходимо записать числа на табло счетчика без учета нулей, значений, выделенных красным цветом и цифр после запятой.

Обратите внимание, что показатели газового счетчика нужно передавать каждый месяц с 28 по 5 число.

Куда передать показатели счетчика

Существует несколько способов, чтобы передать показатели счетчиков. Поскольку некоторые компании теперь подчиняются "Нафтогазу", потребители могут передавать показатели онлайн в личном кабинете.

Также потребители Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов могут сделать это онлайн по ссылке.

Украинцы могут отправить СМС-сообщение с показателями на номер 4647.

Кроме того, сделать это можно по телефону по следующим номерам:

066-300-2-888; 093-300-2-888; 098-300-2-888; 056-747-76-35; 057-708-01-87.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как узнать, когда нужно проходить плановую проверку счетчиков воды и как должен проходить этот процесс.