Будут последствия: чем грозит вмешательство в работу счетчика и препятствование поверке

Кроме суммы штрафа, на человека будут возлагаться убытки предприятия

Поверка счетчиков газа вернулась среди обязательных проверок приборов учета. Делается она на средства облгазов, без этого будут начислять по средним показателям.

Если от поверки счетчика отказаться, это повод для сотрудника облгаза составить соответствующий акт. Помехи в проведении проверки или недопуск представителей коммунальной службы к ней грозит штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан (НДГ). По данным сайта Бухучет, не облагаемый налогом минимум в этом случае — 17 грн. То есть штраф может быть начислен на сумму от 850 до 2550 грн.

Другие случаи наложения штрафа – за вмешательство в работу счетчиков. Это незаконное подключение учетного прибора, восстановление потребления газа, самовольная установка отсутствующих в документах газовых приборов, повреждение счетчика или пломбы и установка магнита. За свое вмешательство или демонтаж прибора учета газа можно получить от 850 до 3400 грн. штрафа, что составляет 50-200 НДГ.

Однако адвокаты отмечают, что суммы штрафов в среднем могут составлять по 150 тысяч на одно домохозяйство, а иногда достигают 300 тысяч. Отметим, в случае выявления нарушения получатель услуг должен, кроме самого "тела" штрафа, возместить ущерб. Например, за вмешательство в работу счетчика убытки компенсируются за период со дня установления прибора учета или поврежденной пломбы, но не более чем за 12 месяцев. При работе несанкционированного газопровода этот период достигает 3 лет убытков. Начисляют их по предельным объемам потребления природного газа.

Как избежать штрафа при повреждении счетчика

Для того чтобы не возмещать ущерб и не платить большую сумму штрафа, в случае случайного повреждения пломбы или прибора учета нужно самостоятельно обратиться в облгаз. Про єто нужно написать заявление. Без этого при поверке ситуацию могут расценить не в пользу потребителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются приборы учета газа и какие они бывают. В независимости от его типа у каждого счетчика должен быть технический паспорт.