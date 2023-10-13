Быстро и удобно: как передать показания счетчиков через SMS-сообщение

Показания нужно передавать с 28 по 5 число ежемесячно

Украинцы могут передавать показания газового счетчика любым доступным для них способом, в том числе и через SMS-сообщение. Однако стоит учесть, что эта услуга дополнительно оплачивается.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Нафтогаз Украины". Отмечается, что для всех абонентов национальных GSM операторов отправка СМС будет стоить 1 гривну.

"Отныне с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщение на номер 4647", — говорилось в сообщении.

Данная функция доступна для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов газосети.

Как правильно передать показания через СМС

Потребителю необходимо отправить SMS сообщение на короткий номер 4647 (формат: XXXXXXXXX_YYYYY, где XXXXXXXXX – 9 цифр лицевого счета, YYYYY – показатели счетчика (5 цифр).

Между лицевым счетом и показанием счетчика должен быть один пробел. Например: 1000000001 20203.

В компании подчеркнули, что данная услуга доступна только для совершеннолетних абонентов. В случае дополнительных вопросов по данному поводу граждане могут обращаться с пн-пт с 08:00 до 19:00 и в сб-вс с 09:00 до 19:00 по номерам:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно знать каждому украинцу о проверке счетчиков воды, тепла, газа и электроэнергии, а также кто и в каких случаях может не платить.