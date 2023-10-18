Пренебрежение может влететь в копейку: зачем производить поверку счетчиков

Такое положение закреплено в соответствующем законе

В Украине с июня 2023 возобновили поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. Все эти средства учета имеют установленные сроки поверки, однако они могут отличаться в зависимости от модели или класса конкретного прибора.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, находящиеся в эксплуатации средства измерительной техники подлежат периодической поверке и поверке после ремонта. Это положение закреплено в соответствующем законе.

К перечню категорий приборов, подлежащих периодической поверке, в частности, относятся:

счетчики воды;

счетчики активной (классы точности 0,01–2,0) и реактивной (классы точности 0,01–3,0) электроэнергии;

счетчики газа и устройства преобразования объема (используются для проведения расчетов за поставленный и/или потребленный газ);

теплосчетчики и тепловычислители.

При этом отмечается, что нужно соблюдать межверочные интервалы. Так, в соответствии с утвержденными интервалами:

для счетчиков воды и теплосчетчиков установлен межверочный интервал 4 года;

для счетчиков газа и устройств преобразования объема (используются для проведения расчетов за поставленный и/или потребленный природный газ) класса 1,0 установлен межповерочный интервал 2 года; класса 1,5-8 лет;

для счетчиков активной электроэнергии электромеханических однофазных (классы точности 0,5-2,0 и А, В) установлен межверочный интервал 8(16) лет; счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических однофазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) – 6 (16) лет; счетчиков активной и реактивной электроэнергии электромеханических трехфазных (классы точности 0,5-,0 и А, В) – 4 (10) лет; счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических трехфазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) – 6 (10) лет; счетчиков активной и реактивной электроэнергии (классы точности 0,01-0,1) – 1 год.

Следует особо отметить, что согласно утвержденной Методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, потребителям, которые не проведут поверку счетчиков, начисления будут производиться по нормативам потребления, а не по показаниям счетчика. Это может быть в разы дороже реально использованных ресурсов. Поэтому украинцев призывают не пренебрегать этой процедурой.

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