Настала пора поверки счетчика, но дома никто не живет: украинцам рассказали, что делать

Отложить поверку можно

Во многих городах Украины продолжают проводить плановые поверки счетчиков, однако иногда это невозможно, так как хозяева дома могли вступить в ВСУ, переехать в другой город или даже в другую страну.

Как говорится в материале ua-energy, отложить вопрос поверки счетчика на неопределенный срок можно, но для этого необходимо обратиться к компетентным учреждениям с соответствующей просьбой.

В частности в ассоциации "Укрводоканалэкология" сообщили, что таким людям надо предоставить документы, подтверждающие выезд в свой "Водоканал". Если они этого не сделали, то начисления будут проводиться по общедомовому счетчику до тех пор, пока хозяева не вернутся и не проведут поверку или замену устройства.

То же касается и газовых счетчиков, однако тут газовики просят людей передавать ежемесячно последние зафиксированные показатели счетчика, чтобы не получить внезапную платежку с крупными суммами.

"При невозможности потребителя в указанный срок обеспечить доступ представителя облгаза к средству измерительной техники для проведения его периодической поверки, потребитель не позднее, чем за 10 календарных дней до наступления такого срока, информирует об этом исполнителя", — говорит консультант "ГазПравды" Наталия Каминская.

По ее словам это можно сделать посредством рекомендованного письма с сообщением об уведомлении, а другие сроки доступа к счетчику Облгаз и потребитель установят во время личной переписки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды и куда их передавать.