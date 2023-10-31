Может влететь в копейку: когда вместо поверки счетчик лучше заменить на новый

Решение о замене счетчика может принять сам пользователь

В Украине возобновлена поверка бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. Но есть случаи, когда лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета.

Как пишет "Украинская энергетика", сроки проведения поверки счетчиков воды и теплосчетчиков составляют четыре года, а для счетчиков газа класса 1,0 – 2 года класса 1,5 – 8 лет.

В то же время неповеренные счетчики должны быть сняты с учета. В таких случаях начисления должны производиться по нормам потребления, средним показателям (за 12 предыдущих месяцев) или по домовому счетчику.

Обычно изготовители предоставляют на работу счетчиков гарантию на 10-15 лет. Можно дождаться поверки счетчика, чтобы убедиться в его состоянии, но в таком случае придется оплатить его поверку.

Также можно сразу заменить старый прибор на новый. В этом случае платить нужно только за распломбировку старого и опломбирование нового счетчика, но не за поверку. Да, придется потратиться на новые счетчики. Но возможно это лучше, чем заплатить за поверку старых счетчиков и не пройти ее. Тогда уж точно придется покупать новые приборы учета, а денег за поверку старых никто не вернет.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что поверка счетчиков газа происходит раз в два или восемь лет в зависимости от класса прибора. Делать это должен балансодержатель — в большинстве своем это поставщик услуг газоснабжения, однако бывают и другие случаи у бытовых потребителей.