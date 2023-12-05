Передали неправильные показатели счетчика на газ: что делать и куда обращаться

Операторы ГРМ помогут исправить проблему

С 1 по 5 декабря украинцам нужно передать показатели счетчиков за газ. Если этого не сделать вовремя, то сумма в платежках может существенно увеличиться. Но что делать, если в спешке потребитель передал неверные показатели?

В "Нафтогазе" рассказали, что делать в таком случае. Потребитель может исправить показатели, даже не выходя из дома.

Если потребитель заметил, что по лицевому счету переданы неверные показатели, то следует обратиться к оператору ГРМ, чтобы их отредактировать. Если оператор ГРМ перешел в группу "Нафтогаза", то сделать это можно при помощи онлайн сервисов.

К примеру, воспользоваться Контакт-центром ГК "Нафтогаз Украины":

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell), для связи с оператором необходимо нажать "8".

Оператору нужно описать проблему, озвучить свои данные (ФИО владельца, номер лицевого счета, адрес и номер счетчика). Затем следует назвать правильные показатели газового счетчика.

Также можно обойтись без звонков, воспользовавшись чат-ботом NaftogazGasSupply в Facebook. В обращении также нужно описать ситуацию, указать данные для идентификации, правильный показатель и номер счетчика.

Кроме того, можно написать письмо с проблемой, данными и актуальными показателями счетчика, отправив его на электронную почту [email protected].

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показатели со счетчика на свет. Если он двутарифный, то тут важно правильно записать показатели каждого тарифа.