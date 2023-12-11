Обязательная поверка счетчиков: кто должен за нее платить и сколько она длится

Если счетчик не поверять — будут начисляться по нормам потребления

Счетчики в Украине требуют обязательной поверки с определенными интервалами. Следить за этим должен потребитель.

Право не поверять счетчики или откладывать процесс проверки имеют только люди, которые находятся на оккупированной территории или в местах активных/возможных боевых действий, согласно постановлению Кабмина. Для них отсрочка действует до конца военного положения и через несколько месяцев после его завершения. В частности, для территорий которые были оккупированы это три месяца, территорий с боевыми действиями 6 месяцев.

Продолжительность поверки счетчиков – от нескольких десятков минут до нескольких дней. Если счетчик требует ремонта, это может затянуться. В этот период людям либо дают подменный счетчик, либо начисляют по общим показателям. Процесс поверки продолжается следующим образом: представители компании, имеющей соответствующую сертификацию, приходят в квартиру, снимают счетчик на поверку в присутствии владельца и документируют это, поверяют устройство и возвращают его на место. Иногда можно провести поверку прямо на месте. Установка и снятие производится обязательно в присутствии потребителя и составляется документальный акт подтверждения об этом. Еще одним важным документом, который должен получить потребитель, — акт опломбирования счетчика, в нем указывается дата последующей поверки.

Поверка счетчиков платная или нет:

счетчик на воду находится в собственности потребителя, поэтому за его поверку платят люди самостоятельно

счетчик на энергоснабжение и газ проверяют за счет поставщика услуг

счетчик на отопление, если есть абонплата за отопление и горячую воду, за поверку должен платить поставщик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что существуют двухфазные счетчики на электроэнергию. Они позволяют значительно экономить средства, ведь считают дневной и ночной тариф в отдельности. Правда, передача показателей таких счетчиков немного отличается от классической.