Время поверки счетчика пришло, но хозяева уехали: что делать в таком случае

Поверку можно пройти после возвращения, но для этого необходимо сделать простой действие

В Украине вновь проводят плановую поверку счетчиков, однако с этим могут возникать проблемы, поскольку многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома и стать вынужденными переселенцами, либо военнослужащими ВСУ.

Чтобы избежать неприятных ситуаций возвращаться домой необязательно. Как говорится в материале "Украинская энергетика", в большинстве случаев достаточно уведомить правильное ведомство о том, что сейчас у вас нет возможности пройти поверку.

"Если люди уехали, они должны предоставить, например, в "Киевводоканал" документы, подтверждающие их выезд, и начисления будут прекращены", — говорят эксперты "Укрводоканалэкологии".

Они отмечают, что в противном случае начисления будут проводиться по общедомовому счетчику до тех пор, пока устройство не пройдет поверку или не будет заменено на новое.

То же самое касается и счетчиков газа. Если человек не может предоставить к нему доступ, то он должен в течение 10 дней до наступления срока проведения поверки сообщить облгазу об этом.

Уведомление обычно делается с помощью рекомендованного письма или другим удобным способом, который подразумевает подтверждение получения исполнителем соответствующей информации.

Сроки проведения процедуры в дальнейшем будут определяться в ходе переписки. Кроме того, после возвращения можно обратиться в центр самообслуживания с соответствующей просьбой.

Вместе с тем, газовщики рекомендуют даже в случае, если газом в доме никто не пользуется, продолжать передавать последние зафиксированные показатели на счетчике, чтобы избежать вероятности ошибочных начислений платежей.

Напомним, после проведения поверки счетчиков необходимо пройти еще несколько важных процедур.