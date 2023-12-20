Кто может не проходить поверку счетчиков: названы две категории украинцев

Кому разрешили не проходить поверку счетчиков в Украине

В Украине после начала российского вторжения плановые поверки счетчиков были поставлены на паузу. Хоть летом 2023 года эту процедуру опять вернули, но не для всех.

Как сообщают в Кабмине, есть две категории людей, которые могут не проходить поверку счетчиков, всем же остальным необходимо ее пройти в течение трех месяцев по окончанию отопительного сезона.

Не проходить плановую процедуру могут жители оккупированных территорий. Правительство дает им отсрочку на срок до трех месяцев после завершения военного положения.

Второй категорией являются жители прифронтовых областей, им дают отсрочку на срок до 6 месяцев после завершения боевых действий и военного положения.

Если же не пройти поверку в указанные срок, то согласно утвержденной методике распределения между потребителями объемов потребленных возле здания коммунальных услуг, не прошедшим проверку начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показам счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов.

Напомним, после проведения поверки счетчиков необходимо пройти еще несколько важных процедур.