Передали неправильные показатели газового счетчика: исправить можно, не выходя из дома

Украинцам рассказали, как легко исправить ошибку

Уже пришло время передавать показания газового счетчика компаниям-поставщикам. Однако бывают случаи, когда во время передачи показаний потребители совершают ошибку и неверно сообщают данные.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что делать в таком случае. У украинцев есть несколько способов исправить ошибку, главное — вовремя ее заметить.

Итак, чтобы исправить ошибочные показатели, нужно обратиться к оператору ГРС. Если он перешел в группу "Нафтогаза", то исправить показатели можно несколькими способами. Первый из них — обратиться в Контакт-центр по телефонам: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell), для связи с оператором необходимо нажать "8".

Во время беседы с оператором нужно назвать лицевой счет и другие данные для идентификации (адрес и ФИО владельца). Затем нужно сообщить правильные показатели и назвать номер счетчика.

Еще один способ исправить неверные показатели счетчика — передать из через чат-бот "Нафтогаза" в Facebook Messenger.В сообщении нужно кратко описать проблему, указать данные для идентификации, номер счетчика и верные показатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как передать показатели счетчика на свет, если никого нет дома. Есть несколько простых способов.