Онлайн и не только: украинцам рассказали пять способов оплатить счета за газ

Украинцам объяснили, куда идут деньги за оплату коммунальных услуг

Украинцев просят вовремя оплачивать счета за газ. Это не только избавляет потребителей от долгов, но и позволяет поддерживать энергетическую устойчивость страны.

В ГК "Нафтогаз Украины" рассказали, как получить платежку за потребленный газ и оплатить ее. Сделать это можно как онлайн, так и в некоторых учреждениях.

Если нет времени куда-то ходить, чтобы оплатить счета за коммуналку, то сделать это можно онлайн. К примеру, в личном кабинете на сайте "Нафтогаза" или воспользоваться чат-ботами GASUA в Viber и Telegram.

Также можно воспользоваться терминалами самообслуживания ПриватБанка или Ощадбанка. В нужном разделе следует ввести показатели газового счетчика, если он установлен в доме. Если же его нет, то просто оплатить сумму, которую насчитал оператор ГРМ.

Кроме того, услуги оплаты коммуналки действуют в отделениях партнеров "Нафтогаза": ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБе и Новой почте. В отделениях Укрпочты тоже можно заплатить за газ, но только после 20 числа текущего месяца и в тех областях, где нет активных боевых действий.

Потребителям напомнили, что они платят за уже потребленный газ после того, как пользовались им на протяжении всего месяца. В то же время сам "Нафтогаз" закупает газ наперед, чтобы обеспечить отопительный сезон ресурсом. Таким образом украинцы компенсируют "Нафтогазу" те средства, которые компнаия уже потратила на закупку определенного объема газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем отличаются одно-, двух- и трехзонные счетчики электричества. Украинцам рассказали, как правильно снимать показатели и передавать их.