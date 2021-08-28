День шахтера: открытки и поздравления

29 августа в Украине в 2021 году отмечается День шахтера.

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера — профессиональный праздник представителей одной из самых сложных и опасных профессий.

Шахтеры — отважные и смелые люди, которые каждый день спускаются в шахты, где нелегким трудом добывают уголь, чтобы освещать и обогревать наши дома.

В этот день проводятся различные торжества и праздничные концерты, на которых по случаю праздника награждают лучших работников, а также почитают и тех, кто погиб под землей.

"Телеграф" собрал самые красивые и трогательные поздравления в картинках и открытках с Днем шахтера.

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера

Поздравление с Днем шахтера