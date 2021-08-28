Укр

День шахтера: открытки и поздравления

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
День шахтера: открытки и поздравления Новость обновлена 27 августа 2021, 17:11
День шахтера 2021

29 августа в Украине в 2021 году отмечается День шахтера.

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера — профессиональный праздник представителей одной из самых сложных и опасных профессий.

Шахтеры — отважные и смелые люди, которые каждый день спускаются в шахты, где нелегким трудом добывают уголь, чтобы освещать и обогревать наши дома.

В этот день проводятся различные торжества и праздничные концерты, на которых по случаю праздника награждают лучших работников, а также почитают и тех, кто погиб под землей.

"Телеграф" собрал самые красивые и трогательные поздравления в картинках и открытках с Днем шахтера.

Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Поздравление с Днем шахтера
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Общество
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир