День шахтера: открытки и поздравления
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29 августа в Украине в 2021 году отмечается День шахтера.
Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера — профессиональный праздник представителей одной из самых сложных и опасных профессий.
Шахтеры — отважные и смелые люди, которые каждый день спускаются в шахты, где нелегким трудом добывают уголь, чтобы освещать и обогревать наши дома.
В этот день проводятся различные торжества и праздничные концерты, на которых по случаю праздника награждают лучших работников, а также почитают и тех, кто погиб под землей.
"Телеграф" собрал самые красивые и трогательные поздравления в картинках и открытках с Днем шахтера.
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