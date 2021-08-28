День шахтаря: листівки і поздоровлення

29 серпня в Україні в 2021 році відзначається День шахтаря.

Щорічно в останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря — професійне свято представників однієї з найскладніших і найнебезпечніших професій.

Шахтарі — відважні і сміливі люди, які кожен день спускаються в шахти, де нелегкою працею добувають вугілля, щоб освітлювати і обігрівати наші будинки.

У цей день проводяться різні урочистості та святкові концерти, на яких з нагоди свята нагороджують кращих працівників, а також шанують і тих, хто загинув під землею.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші і зворушливі привітання в картинках і листівках з Днем шахтаря.

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря

Привітання з Днем шахтаря