Бабье лето 2021: красивые поздравления в открытках и картинках

Яркие поздравления на Бабье лето в стихах, прозе, открытках и картинках.

В основном осень — это холодна, дождливая пора года. Однако перед тем, как повеять холодными ветрами, эта золотая "красавица" дает возможность еще несколько дней насладиться теплыми деньками. Этот период называется Бабье лето.

Во время бабьего лета некоторые растения могут порадовать нас своим цветением, а солнышко еще понежит своим теплом.

"Телеграф" предлагает Вам картинки поздравления на Бабье лето, которые можно отправить своим друзьям и родственникам, пожелав хорошего настроения.

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом

Поздравления с Бабьим летом:

Всё ещё в листву одето,

Хоть и осень, только лето,

Удивительно, прекрасно,

Бабье лето дарит счастье,

Счастье, что ещё немножко,

Солнце светит на дорожку,

Солнце светит, согревая,

Сезон тёплый продлевая.

***

С бабьим летом! Пусть тепло согреет своими лучами, чтобы хватило его остатка до следующего лета. Желаю насладиться солнечными деньками и сохранить их в памяти, чтобы в серые дни всегда вспоминать о лете.

***

Бабье лето к нам пришло,

Много счастья людям принесло,

Подарило солнце, радость и тепло,

Всем холодам, дождям назло.

Радость смех и ностальгию подарило,

Осень в лето, ненадолго превратило,

Кучей позитива, лаской охватило,

Теплом и счастьем деток одарило.

***

Бабье лето перед началом холодов — это прекрасная возможность насладиться последними теплыми деньками. Спешите съездить на море или на берег реки и ощутить благодать, которую нам дарит Матушка-Природа.

***

Бабье лето, солнышком раздето,

Бабье лето, в песенке пропето,

Радуются взрослые, смеются дети,

Попадая к солнцу в сети.

Хоть не долгое оно,

Любим лето все равно,

И придет к нам через год,

Тепло и радость, принесет.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптик Наталья Голеня рассказала, когда украинцам ждать Бабьего лета.