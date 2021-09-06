Бабине літо 2021: красиві привітання в листівках і картинках

Яскраві привітання на Бабине літо в віршах, прозі, листівках і картинках.

В основному осінь — це холодна, дощова пора року. Однак перед тим, як подути холодними вітрами, ця золота "красуня" дає можливість ще кілька днів насолодитися теплими днями. Цей період називається Бабине літо.

Під час бабиного літа деякі рослини можуть порадувати нас своїм цвітінням, а сонечко дозволяє ще поніжитися його теплом.

"Телеграф" пропонує Вам картинки привітання на Бабине літо, які можна відправити своїм друзям і родичам, побажавши гарного настрою.

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом

Поздоровлення з Бабиним літом:

З бабиним літом! Нехай тепло зігріє своїм промінням, щоб вистачило його залишку до наступного літа. Бажаю насолодитися сонячними днями і зберегти їх в пам’яті, щоб в сірі дні завжди згадувати про літо.

***

Бабине літо до нас прийшло,

Багато щастя людям принесло,

Подарувало сонце, радість і тепло,

Всім холодів, дощів на зло.

Радість сміх і ностальгію подарувало,

Осінь в літо, ненадовго перетворило,

Купою позитиву, ласкою охопило,

Теплом і щастям діток обдарував.

***

Зі святом! З Бабиним літом! Нехай яскраві фарби цього свята зроблять навколишній Вас світ ще прекраснішим, а його ніжна теплота, щирість і неймовірна душевність зігрівають Ваше серце. Бажаємо Вам удачі, миру і добробуту!

***

Ось і настало бабине літо, вітаю з цією дивовижною і прекрасною порою. Нехай цей сезон стане маленьким святом душі, хай промені сонця гріють душу, наповнюючи почуттям радості, натхненням і любов’ю. Срібляста павутинка, перше осіннє дихання, прощання з літом і незрозуміле почуття щастя й захвату. Нехай це залишиться теплим спомином у серці.

Раніше, "Телеграф" писав, що синоптик Наталія Голеня розповіла, коли українцям чекати Бабиного літа.