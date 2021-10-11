С добрым утром понедельника! Лучшие открытки и картинки с пожеланиями

Настройтесь на рабочую неделю с самого утра

Начать трудовые будни после выходных часто бывает очень нелегко. Особенно когда нет сил и желания выходить с утра на улицу, когда погодка в это осеннее время далека от летней с ее теплым и ранним солнышком. Чтобы плохое настроение не улетучилось сразу после пробуждения, рекомендуем подарить приятные эмоции с помощью этих красивых открыток и картинок с пожеланиями доброго утра.

"Телеграф" желает своим читателям прекрасного настроения! Отправьте своим родным, друзьям или просто знакомым яркую открытку в социальной сети или мессенджере, чтобы фраза "Понедельник — день тяжелый" утратила свою мощь.

Открытки и картинки "С добрым утром"

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

Открытки с добрым утром для отличного настроения

В понедельник, 11 октября, отмечается народный праздник Харитонов день. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".