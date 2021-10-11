С добрым утром понедельника! Лучшие открытки и картинки с пожеланиями
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Настройтесь на рабочую неделю с самого утра
Начать трудовые будни после выходных часто бывает очень нелегко. Особенно когда нет сил и желания выходить с утра на улицу, когда погодка в это осеннее время далека от летней с ее теплым и ранним солнышком. Чтобы плохое настроение не улетучилось сразу после пробуждения, рекомендуем подарить приятные эмоции с помощью этих красивых открыток и картинок с пожеланиями доброго утра.
"Телеграф" желает своим читателям прекрасного настроения! Отправьте своим родным, друзьям или просто знакомым яркую открытку в социальной сети или мессенджере, чтобы фраза "Понедельник — день тяжелый" утратила свою мощь.
Открытки и картинки "С добрым утром"
В понедельник, 11 октября, отмечается народный праздник Харитонов день. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".
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