Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2022: красивые поздравления в стихах и открытках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 34
Собор Предтечи и Крестителя Господнего отмечается на следующий день после великого Крещения.
В четверг, 20 января, сразу после великого праздника Крещения Господнего, православные христиане празднуют еще одно важно событие — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Отметим, что именно святой Иоанн принес верующим весть, что родился сын Божий, а также освятил Иисуса в реке Иордан.
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков. Он завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.
"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравления с праздником в стихах и открытках, которые вы сможете отправить своим родным и близким.
Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках
Поздравления с днем Иоанна Крестителя в стихах
Собор Предтечи Иоанна отмечая,
Тебе спешу я пожелать скорей,
Чтоб только радость всюду окружала,
Чтоб становился каждый миг светлей.
И вера тоже пусть твоя крепчает,
Пускай сомненья не тревожат никогда,
Пусть Иоанн Предтеча защищает
Тебя от горя, от обид и зла.
***
С праздником церковным поздравляю,
Добра и мира от души желаю.
Великий праздник отмечаем ныне,
Пусть он избавит от печали и уныния.
Желаю в сердце радость сохранить,
Всегда спокойным и счастливым быть.
***
Креститель Иоанн Предтеча
Крестил в младенчестве Христа,
Его сегодня вспоминаем,
Вся жизнь его была чиста,
Всем православным мы желаем
Всех благ, тепла, любви большой,
Мудрее будьте и добрее,
И жить вам будет хорошо!
***
Ты Бога в свое сердце запусти поскорей,
Ведь вера окрыляет светлых людей,
Он тебя не обманет и никогда не предаст,
Ты молись Ему, и он душе не даст пропасть.
Еще Иоанн говорил, что добро побеждает,
И счастлив тот, кто про Бога не забывает,
Сегодня праздник, пусть несет он счастье,
И от нас откинет думы про ненастье.
***
Пусть черным страстям человека конец придет,
И каждый из нас свой праведный путь найдет,
И пусть никогда вас Бог в беде не оставит,
Поможет, защитит, на путь истины направит.
И станешь свободным ты от всех страстей,
И тогда появится множество верных идей,
Ведь жизнь хороша только рядом с Богом,
Ты двигайся к цели великой, пусть понемногу.
***
За праздник этот благодарим мы Бога,
Ведь это он Иоанну указал дорогу,
И ты Господа нашего никогда не гневи,
Не ленись, не злись и праведно живи.
Ты поступай всегда честно и благородно,
И будет это Господу любо и угодно.
Он так желает, чтоб люди с заповедями жили,
Чтоб открытыми были и всех любили.
Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-