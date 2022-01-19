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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2022: красивые поздравления в стихах и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Иоанна назвали Предтечей за то, что он родился раньше Христа
Иоанна назвали Предтечей за то, что он родился раньше Христа

Собор Предтечи и Крестителя Господнего отмечается на следующий день после великого Крещения.

В четверг, 20 января, сразу после великого праздника Крещения Господнего, православные христиане празднуют еще одно важно событие — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Отметим, что именно святой Иоанн принес верующим весть, что родился сын Божий, а также освятил Иисуса в реке Иордан.

Свя­той Пред­те­ча и Кре­сти­тель Гос­по­день Иоанн, ве­ли­чай­ший из про­ро­ков. Он за­вер­ша­ет ис­то­рию Церк­ви Вет­хо­за­вет­ной и от­кры­ва­ет эпо­ху Но­во­го За­ве­та.

"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравления с праздником в стихах и открытках, которые вы сможете отправить своим родным и близким.

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в стихах

Собор Предтечи Иоанна отмечая,

Тебе спешу я пожелать скорей,

Чтоб только радость всюду окружала,

Чтоб становился каждый миг светлей.

И вера тоже пусть твоя крепчает,

Пускай сомненья не тревожат никогда,

Пусть Иоанн Предтеча защищает

Тебя от горя, от обид и зла.

***

С праздником церковным поздравляю,

Добра и мира от души желаю.

Великий праздник отмечаем ныне,

Пусть он избавит от печали и уныния.

Желаю в сердце радость сохранить,

Всегда спокойным и счастливым быть.

***

Креститель Иоанн Предтеча

Крестил в младенчестве Христа,

Его сегодня вспоминаем,

Вся жизнь его была чиста,

Всем православным мы желаем

Всех благ, тепла, любви большой,

Мудрее будьте и добрее,

И жить вам будет хорошо!

***

Ты Бога в свое сердце запусти поскорей,

Ведь вера окрыляет светлых людей,

Он тебя не обманет и никогда не предаст,

Ты молись Ему, и он душе не даст пропасть.

Еще Иоанн говорил, что добро побеждает,

И счастлив тот, кто про Бога не забывает,

Сегодня праздник, пусть несет он счастье,

И от нас откинет думы про ненастье.

***

Пусть черным страстям человека конец придет,

И каждый из нас свой праведный путь найдет,

И пусть никогда вас Бог в беде не оставит,

Поможет, защитит, на путь истины направит.

И станешь свободным ты от всех страстей,

И тогда появится множество верных идей,

Ведь жизнь хороша только рядом с Богом,

Ты двигайся к цели великой, пусть понемногу.

***

За праздник этот благодарим мы Бога,

Ведь это он Иоанну указал дорогу,

И ты Господа нашего никогда не гневи,

Не ленись, не злись и праведно живи.

Ты поступай всегда честно и благородно,

И будет это Господу любо и угодно.

Он так желает, чтоб люди с заповедями жили,

Чтоб открытыми были и всех любили.

Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).

Теги:
#Привітання #Собор Святого Иоанна Крестителя
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