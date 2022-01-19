Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2022: красивые поздравления в стихах и открытках

Собор Предтечи и Крестителя Господнего отмечается на следующий день после великого Крещения.

В четверг, 20 января, сразу после великого праздника Крещения Господнего, православные христиане празднуют еще одно важно событие — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Отметим, что именно святой Иоанн принес верующим весть, что родился сын Божий, а также освятил Иисуса в реке Иордан.

Свя­той Пред­те­ча и Кре­сти­тель Гос­по­день Иоанн, ве­ли­чай­ший из про­ро­ков. Он за­вер­ша­ет ис­то­рию Церк­ви Вет­хо­за­вет­ной и от­кры­ва­ет эпо­ху Но­во­го За­ве­та.

"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравления с праздником в стихах и открытках, которые вы сможете отправить своим родным и близким.

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в стихах

Собор Предтечи Иоанна отмечая, Тебе спешу я пожелать скорей, Чтоб только радость всюду окружала, Чтоб становился каждый миг светлей. И вера тоже пусть твоя крепчает, Пускай сомненья не тревожат никогда, Пусть Иоанн Предтеча защищает Тебя от горя, от обид и зла.

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С праздником церковным поздравляю,

Добра и мира от души желаю.

Великий праздник отмечаем ныне,

Пусть он избавит от печали и уныния.

Желаю в сердце радость сохранить,

Всегда спокойным и счастливым быть.

***

Креститель Иоанн Предтеча Крестил в младенчестве Христа, Его сегодня вспоминаем, Вся жизнь его была чиста, Всем православным мы желаем Всех благ, тепла, любви большой, Мудрее будьте и добрее, И жить вам будет хорошо!

***

Ты Бога в свое сердце запусти поскорей,

Ведь вера окрыляет светлых людей,

Он тебя не обманет и никогда не предаст,

Ты молись Ему, и он душе не даст пропасть.

Еще Иоанн говорил, что добро побеждает,

И счастлив тот, кто про Бога не забывает,

Сегодня праздник, пусть несет он счастье,

И от нас откинет думы про ненастье.

***

Пусть черным страстям человека конец придет, И каждый из нас свой праведный путь найдет, И пусть никогда вас Бог в беде не оставит, Поможет, защитит, на путь истины направит. И станешь свободным ты от всех страстей, И тогда появится множество верных идей, Ведь жизнь хороша только рядом с Богом, Ты двигайся к цели великой, пусть понемногу.

***

За праздник этот благодарим мы Бога,

Ведь это он Иоанну указал дорогу,

И ты Господа нашего никогда не гневи,

Не ленись, не злись и праведно живи.

Ты поступай всегда честно и благородно,

И будет это Господу любо и угодно.

Он так желает, чтоб люди с заповедями жили,

Чтоб открытыми были и всех любили.

Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).