Рус

Поздоровлення із Собором Іоанна Предтечі 2022: смс, вірші та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Тіло Предтечі та Хрестителя поховано у місті Севастії.
Тіло Предтечі та Хрестителя поховано у місті Севастії.

Святий Іоанн відомий тим, що служив справі хрещення Сина Божого.

Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна — православне свято, встановлено на честь пророка Іоанна Предтечі. Свято відзначається наступного дня після Хрещення Господнього – 20 січня.

Пророк Іоанн Предтечі — один із найшанованіших серед православних. Святий Іоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння суворим життям – постом та молитвою. Він носив грубий одяг, прихоплений шкіряним поясом, і харчувався диким медом та акридами.

"Телеграф" вітає своїх читачів зі святом, а щоб і ви могли надіслати своїм рідним та близьким привітання, ми зібрали для вас найкрасивіші картинки, листівки, вірші та лагідні смс.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах та смс

У відчай, друже, не впадай,

У свято ліпше ти молитву почитай!

Піди до церкви та часу не гай -

Нехай Предеча допоможе — забажай!

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).

Теги:
#Поздоровлення #Собор Предтечі #Святий Іоанн Предтеча
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Економіка та Фінанси
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
Дата публікації
Категорія
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині
Дата публікації
Категорія
Зеленський нагадав, що війна в державі триває з 2014 року
Загроза вторгнення Росії в Україну: Зеленський виступив зі зверненням (відео)
Дата публікації
Категорія
"Великому і могутньому" вказали на двері
Під Києвом батьки проти викладання російської мови як другої іноземної — у чому проблема?
Дата публікації
Категорія
У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу
Путіну запропонували різке рішення щодо бойовиків "ДНР"-"ЛНР": що вигадали в Росії