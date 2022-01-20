Поздоровлення із Собором Іоанна Предтечі 2022: смс, вірші та листівки
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Святий Іоанн відомий тим, що служив справі хрещення Сина Божого.
Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна — православне свято, встановлено на честь пророка Іоанна Предтечі. Свято відзначається наступного дня після Хрещення Господнього – 20 січня.
Пророк Іоанн Предтечі — один із найшанованіших серед православних. Святий Іоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння суворим життям – постом та молитвою. Він носив грубий одяг, прихоплений шкіряним поясом, і харчувався диким медом та акридами.
"Телеграф" вітає своїх читачів зі святом, а щоб і ви могли надіслати своїм рідним та близьким привітання, ми зібрали для вас найкрасивіші картинки, листівки, вірші та лагідні смс.
Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках
Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах та смс
У відчай, друже, не впадай,
У свято ліпше ти молитву почитай!
Піди до церкви та часу не гай -
Нехай Предеча допоможе — забажай!
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).
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