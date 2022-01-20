Поздоровлення із Собором Іоанна Предтечі 2022: смс, вірші та листівки

Святий Іоанн відомий тим, що служив справі хрещення Сина Божого.

Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна — православне свято, встановлено на честь пророка Іоанна Предтечі. Свято відзначається наступного дня після Хрещення Господнього – 20 січня.

Пророк Іоанн Предтечі — один із найшанованіших серед православних. Святий Іоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння суворим життям – постом та молитвою. Він носив грубий одяг, прихоплений шкіряним поясом, і харчувався диким медом та акридами.

"Телеграф" вітає своїх читачів зі святом, а щоб і ви могли надіслати своїм рідним та близьким привітання, ми зібрали для вас найкрасивіші картинки, листівки, вірші та лагідні смс.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах та смс

У відчай, друже, не впадай, У свято ліпше ти молитву почитай! Піди до церкви та часу не гай - Нехай Предеча допоможе — забажай!

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом Івана вітаю, Щастя, радості бажаю. Щоб замріяне збулося, Мов у казці щоб жилося. Хай небо зорепадом чарує, А сонечко ясне веселку дарує.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).