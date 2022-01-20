Поздравления с Собором Иоанна Предтечи 2022: смс, стихи и открытки
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Святой Иоанн известен тем, что послужил делу крещения Сына Божьего.
Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — православный праздник, установлен в честь пророка Иоанна Предтечи. Праздник отмечается на следующий день после Крещения Господнего — 20 января.
Пророк Иоанн Предтечи — один из самых почитаемых среди православных. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью – постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами.
"Телеграф" поздравляет своих читателей с праздником, а чтобы и вы могли отправить своим родным и близким поздравление, мы собрали для вас самые красивые картинки, открытки, стихи и кроткие смс.
Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках
Поздравления с днем Иоанна Крестителя в стихах и смс
Поздравляю я сердечно
Вас в Крестителя Собор,
Жить смиренно и счастливо —
Вот особый уговор.
Пусть Иоанн оберегает,
От беды семью хранит,
Пусть он радостью, надеждой
Ваши души осветит.
С праздником церковным поздравляю,
Добра и мира от души желаю.
Великий праздник отмечаем ныне,
Пусть он избавит от печали и уныния.
Желаю в сердце радость сохранить,
Всегда спокойным и счастливым быть.
Святой Предтеча и Креститель,
Пророк Господен Иоанн
Был светлой утренней звездою,
Что освещала Иордан.
И мы верны его заветам,
И этой веры не отнять,
И ждем мы с радостью рассвета,
Что предвещает благодать!
Сегодня Иоанна вспоминаем,
Про то, как Иисуса он крестил,
Его мы очень сильно почитаем,
Ведь он фигурой вправду видной был!
И пусть земная жизнь Предтечи худом
И злодеянием завершена,
Но он теперь святой, и ярким чудом
Вся память впредь о нем озарена!
В важный день, Собор Предтечи,
Не жалей на благо сил,
Ты зажги поярче свечи,
Иоанна попроси,
Даровал чтоб он здоровья
И покоя для души
И прошёл вместе с тобою
Этой жизни рубежи!
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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