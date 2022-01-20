Поздравления с Собором Иоанна Предтечи 2022: смс, стихи и открытки

Святой Иоанн известен тем, что послужил делу крещения Сына Божьего.

Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — православный праздник, установлен в честь пророка Иоанна Предтечи. Праздник отмечается на следующий день после Крещения Господнего — 20 января.

Пророк Иоанн Предтечи — один из самых почитаемых среди православных. Свя­той Иоанн вы­рос в ди­кой пу­стыне, го­то­вя се­бя к ве­ли­ко­му слу­же­нию стро­гой жиз­нью – по­стом и мо­лит­вой. Он но­сил гру­бую одеж­ду, при­хва­чен­ную ко­жа­ным по­я­сом, и пи­тал­ся ди­ким ме­дом и ак­ри­да­ми.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с праздником, а чтобы и вы могли отправить своим родным и близким поздравление, мы собрали для вас самые красивые картинки, открытки, стихи и кроткие смс.

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в стихах и смс

Поздравляю я сердечно Вас в Крестителя Собор, Жить смиренно и счастливо — Вот особый уговор. Пусть Иоанн оберегает, От беды семью хранит, Пусть он радостью, надеждой Ваши души осветит.

С праздником церковным поздравляю,

Добра и мира от души желаю.

Великий праздник отмечаем ныне,

Пусть он избавит от печали и уныния.

Желаю в сердце радость сохранить,

Всегда спокойным и счастливым быть.

Святой Предтеча и Креститель, Пророк Господен Иоанн Был светлой утренней звездою, Что освещала Иордан. И мы верны его заветам, И этой веры не отнять, И ждем мы с радостью рассвета, Что предвещает благодать!

Сегодня Иоанна вспоминаем,

Про то, как Иисуса он крестил,

Его мы очень сильно почитаем,

Ведь он фигурой вправду видной был!

И пусть земная жизнь Предтечи худом

И злодеянием завершена,

Но он теперь святой, и ярким чудом

Вся память впредь о нем озарена!

В важный день, Собор Предтечи, Не жалей на благо сил, Ты зажги поярче свечи, Иоанна попроси, Даровал чтоб он здоровья И покоя для души И прошёл вместе с тобою Этой жизни рубежи!

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).