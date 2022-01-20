С днем ангела Ивана! Яркие поздравления, открытки и картинки с именинами

Имя Иван имеет библейское происхождение и древнееврейские корни.

В четверг, 20 января, отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна, что значит, что мужчины, которых назвали именем святого отмечают свои именины.

Святой Иоанн Предтечи или Креститель — был очень уважаемым святым. Именно он предсказал появление на свет сына Божьего, а после окрестил 30-летнего Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Иван — достаточно распространенное мужское имя, которым часто называют героев различных сказок и произведений. Имя имеет библейское происхождение и в переводе с еврейского языка означает "божье благоволение", "милость божья". Заграницей имя Иван имеет несколько вариантов: Иоанн, Джон, Шон, Хуан, Джованни, Жан, Жуан, Янош, Ян, Йован, Йоханнес.

Иваны — настырные, упрямые и всегда уверены в собственной правоте мужчины, которые всегда отстаивают свое мнение. Они точно знают, чего хотят добиться в жизни и уверенно движутся к поставленной цели.

В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки и поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с именинами Ивана в картинках

Поздравления с именинами Ивана в стихах и прозе

С праздником тебя, Ванюша, Пусть везет во всем, всегда, Будет счастье лучшем другом И обходит дом беда. Ставь высокие лишь цели, Все свершиться, точно знай, Своих правил и желаний Никогда не предавай.

***

Иван, поздравляю тебя! Следуй за своей мечтой, живи ярко и броско, люби себя и своих родных, будь благодарен каждому дню и смело воплощай все задуманное в жизнь. Желаю, чтобы помощь всегда исходила от близких и друзей и все проблемы решались по щелчку пальца!

***

Тебе я от чистого сердца, Иван, Желаю здоровья, добра и удачи! Пусть деньги к тебе сами лезут в карман, Чтоб ты становился только богаче! Желаю успехов всегда и во всем, Взаимной любви и лишь верных друзей, Счастливее, Вань, становись день за днем, Пусть все хорошо будет в жизни твоей!

***

Ивана мы сегодня поздравляем

И от всей души Ванюше пожелаем:

Шикарно жить до полной сотни лет,

И не познать суровых тяжких бед!

Здоровья, Ваня, и мечтаний,

И много искренних признаний,

Любимым быть и самому любить,

Преуспевающим по жизни быть!

***

Иван, поздравляю тебя! Желаю жить яркой, насыщенной и интересной жизнью! Пускай твоя жажда нового помогает достигать вершин! Пускай впереди ждет много красочных событий и встреч! Желаю жить полноценной и наполненной жизнью, иметь любящую семью и дело по душе!

***

От меня, Иван, сегодня,

Для тебя все поздравления.

Парень ты, конечно, классный

В этом нет давно сомнения.

Я желаю не меняться,

Сильным быть и верить в силы,

Чтоб все твои желанья

Непременно воплотились.

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

Красочные поздравления с Собором Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна также можно найти по ссылке.