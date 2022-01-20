Із днем ангела Івана! Яскраві привітання, листівки та картинки з іменинами

Ім’я Іван має біблійне походження та давньоєврейське коріння.

У четвер, 20 січня, відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, що означає, що чоловіки, яких назвали ім’ям святого, відзначають свої іменини.

Святий Іоанн Предтечі або Хреститель був дуже шанованим святим. Саме він передбачив появу на світ сина Божого, а згодом охрестив 30-річного Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Іван – досить поширене чоловіче ім’я, яким часто називають героїв різних казок та творів. Ім’я має біблійне походження і в перекладі з єврейської мови означає "боже вподобання", "милість божа". Закордоном ім’я Іван має кілька варіантів: Іоанн, Джон, Шон, Хуан, Джованні, Жан, Жуан, Янош, Ян, Йован, Йоханнес.

Івани — настирливі, уперті і завжди впевнені у власній правоті чоловіка, які завжди обстоюють свою думку. Вони точно знають, чого хочуть досягти у житті і впевнено рухаються до поставленої мети.

На честь іменин Іванов "Телеграф" підібрав гарні листівки, картинки та привітання у віршах та прозі.

Привітання з іменинами Івана у картинках

Привітання з іменинами Івана у віршах та прозі

Вітаю із днем ангела Івана, Бажаю тобі успіхів і процвітання, Хай доля зробить з тебе пана, І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

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Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

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Нехай у день твого святого, Ангел сил додасть до всього, Щоб життя не було сірим, Хай додасть наснаги й віри, Перемог на кожнім кроці, Досягати без вагання, З днем ангела Івана, Прийми привітання!

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Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

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З днем ангела Івана вітаю Та від серденька йому я бажаю: Щоб свята бували часті, Щедрі, пишні та прекрасні. Спокій в серці хай панує, Втіху й злагоду дарує. Щиро душа хай співає, Кожна мить нехай надихає.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Барвисті вітання з Собором Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна також можна знайти за посиланням.