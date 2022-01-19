Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 2022: красиві привітання у віршах та листівках

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього відзначається наступного дня після великого Хрещення.

У четвер, 20 січня, одразу після великого свята Хрещення Господнього, православні християни святкують ще одну важливу подію – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Зазначимо, що саме святий Іван приніс вірянам звістку, що народився син Божий, а також освятив Ісуса у річці Йордан.

Святий Предтеча і Хреститель Господній Іван, найбільший з пророків. Він завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Завіту.

"Телеграф" підготував для своїх читачів гарні привітання зі святом у віршах та листівках, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах

Побажаю вам терпіння Й Божого благословіння! Нехай Предтеча помагає, Від нечисті та бід оберігає!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

У відчай, друже, не впадай, У свято ліпше ти молитву почитай! Піди до церкви та часу не гай - Нехай Предеча допоможе — забажай!

Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).