Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 2022: красиві привітання у віршах та листівках
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Собор Предтечі та Хрестителя Господнього відзначається наступного дня після великого Хрещення.
У четвер, 20 січня, одразу після великого свята Хрещення Господнього, православні християни святкують ще одну важливу подію – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Зазначимо, що саме святий Іван приніс вірянам звістку, що народився син Божий, а також освятив Ісуса у річці Йордан.
Святий Предтеча і Хреститель Господній Іван, найбільший з пророків. Він завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Завіту.
"Телеграф" підготував для своїх читачів гарні привітання зі святом у віршах та листівках, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.
Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках
Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
***
Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
***
У відчай, друже, не впадай,
У свято ліпше ти молитву почитай!
Піди до церкви та часу не гай -
Нехай Предеча допоможе — забажай!
Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).
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