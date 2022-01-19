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Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 2022: красиві привітання у віршах та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Іоанна назвали Предтечею за те, що він народився раніше за Христа
Іоанна назвали Предтечею за те, що він народився раніше за Христа

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього відзначається наступного дня після великого Хрещення.

У четвер, 20 січня, одразу після великого свята Хрещення Господнього, православні християни святкують ще одну важливу подію – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Зазначимо, що саме святий Іван приніс вірянам звістку, що народився син Божий, а також освятив Ісуса у річці Йордан.

Святий Предтеча і Хреститель Господній Іван, найбільший з пророків. Він завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Завіту.

"Телеграф" підготував для своїх читачів гарні привітання зі святом у віршах та листівках, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у віршах

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

У відчай, друже, не впадай,

У свято ліпше ти молитву почитай!

Піди до церкви та часу не гай -

Нехай Предеча допоможе — забажай!

Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).

Теги:
#Привітання #Собор Святого Іоанна Хрестителя
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