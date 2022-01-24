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С Днем Татьяны! Душевные поздравления своими словами, картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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25 января празднуют свои именины все женщины, названные Татьянами.
25 января празднуют свои именины все женщины, названные Татьянами.

Предки верили, что девочка, родившаяся 25 января, будет хорошей хозяйкой.

Во вторник, 25 января, христиане чтут память святой Татианы Римской, которая жила во II-III веке и воспитывалась в христианской семье в атмосфере добра и любви.

Девушка всю свою жизнь помогала верующим и заботилась о больных и бедных и поклонялась Богу, и была казнена за отказ отрекаться от веры в Господа. Позже Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти стал Татьяниным днем.25 января празднуют свои именины все женщины, названные Татьянами.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем Татьяны в картинках, открытках и своими словами, чтобы вы могли поздравить своих знакомых Татьян.

Поздравления с Татьяниным днем в открытках:

Поздравления с Татьяниным днем в прозе:

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю всегда оставаться молодой душой, весёлой, счастливой. Никогда не грустить, не печалиться, всегда цвести, как цветок, и наполнять мир своей теплотой и позитивом. Пусть покровительница святая Татьяна будет всегда благосклонна и щедра. Пусть невзгоды и печали не встречаются на пути, а жизнь будет полна сказочных чудес, добрых дел и весёлого смеха!

***

Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

***

Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

***

Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.

***

Танечка, Татьяночка, Танюшка! С праздником тебя дорогая. Желаю тебе нежности небесной. Любви самой ласковой, счастья самого радостного. Пускай все твои надежды, и чаяния всегда сбываются. И все чтобы ты не задумала, всегда исполняется. Сегодня твой день, принимай поздравления. От всей души Татьяна! С твоим днем.

***

С Татьяниным днем тебя дорогая! Ты как солнышко озарила мою жизнь теплом и светом. Если бы ты знала, как ты мне дорога и любима. Желаю оставаться самой собой и скорейшего осуществления твоей мечты. Будь удачливой и веселой!

***

Поздравляю с Днём Татьяны и от всей души желаю не встречать противоречий и каких-либо невзгод в жизни, всегда стремиться к своему идеалу и верной мечте, искренне гордиться своими успехами и достижениями. Пусть тебя не покидает счастье и любовь, пусть возвращается к тебе удача вновь и вновь.

***

Поздравляю с праздником тебя, Танюша! Пусть невзгоды не тревожат душу, пусть веселье льется через край. Пусть любимый будет рядом, а родные будут здоровы и всегда тебя поддерживают. Пусть туманом не окутает печаль, а в душе расцветает май.

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому отношения — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День Татьяны #Короткие поздравления
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