С Днем Татьяны! Душевные поздравления своими словами, картинки и открытки

Предки верили, что девочка, родившаяся 25 января, будет хорошей хозяйкой.

Во вторник, 25 января, христиане чтут память святой Татианы Римской, которая жила во II-III веке и воспитывалась в христианской семье в атмосфере добра и любви.

Девушка всю свою жизнь помогала верующим и заботилась о больных и бедных и поклонялась Богу, и была казнена за отказ отрекаться от веры в Господа. Позже Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти стал Татьяниным днем.25 января празднуют свои именины все женщины, названные Татьянами.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем Татьяны в картинках, открытках и своими словами, чтобы вы могли поздравить своих знакомых Татьян.

Поздравления с Татьяниным днем в открытках:

Поздравления с Татьяниным днем в прозе:

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю всегда оставаться молодой душой, весёлой, счастливой. Никогда не грустить, не печалиться, всегда цвести, как цветок, и наполнять мир своей теплотой и позитивом. Пусть покровительница святая Татьяна будет всегда благосклонна и щедра. Пусть невзгоды и печали не встречаются на пути, а жизнь будет полна сказочных чудес, добрых дел и весёлого смеха!

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Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

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Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

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Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.

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Танечка, Татьяночка, Танюшка! С праздником тебя дорогая. Желаю тебе нежности небесной. Любви самой ласковой, счастья самого радостного. Пускай все твои надежды, и чаяния всегда сбываются. И все чтобы ты не задумала, всегда исполняется. Сегодня твой день, принимай поздравления. От всей души Татьяна! С твоим днем.

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С Татьяниным днем тебя дорогая! Ты как солнышко озарила мою жизнь теплом и светом. Если бы ты знала, как ты мне дорога и любима. Желаю оставаться самой собой и скорейшего осуществления твоей мечты. Будь удачливой и веселой!

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Поздравляю с Днём Татьяны и от всей души желаю не встречать противоречий и каких-либо невзгод в жизни, всегда стремиться к своему идеалу и верной мечте, искренне гордиться своими успехами и достижениями. Пусть тебя не покидает счастье и любовь, пусть возвращается к тебе удача вновь и вновь.

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Поздравляю с праздником тебя, Танюша! Пусть невзгоды не тревожат душу, пусть веселье льется через край. Пусть любимый будет рядом, а родные будут здоровы и всегда тебя поддерживают. Пусть туманом не окутает печаль, а в душе расцветает май.

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому отношения — читайте в нашем предыдущем материале.