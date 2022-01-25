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Поздравления с Татьяниным днем 2022: лучшие пожелания в стихах и красивые открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
46
Не забудьте поздравить с именинами всех обладательниц этого прекрасного имени
Не забудьте поздравить с именинами всех обладательниц этого прекрасного имени

Отправьте Татьяне душевный стих и открытку в ее День ангела

В этот вторник все обладательницы имени Татьяна празднуют именины — именно 25 января православной церковью почитается мученица Татьяна Римская, которая была подвергнута пыткам за отказ отречься от веры во Христа.

Как интересно поздравить Татьяну в этот особый день? "Телеграф" подготовил красивые стихи с Днем ангела Татьяны, а также оригинальные открытки и картинки с пожеланиями всего самого лучшего.

Предлагаем выбрать читателям то, что больше всего нравится, и поздравить свою жену, маму, дочь, сестру или коллегу по имени Татьяна с именинами 25 января.

С именинами Татьяны 25 января - открытки
С именинами Татьяны 25 января - открытки

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

Татьяны, Танечки, Танюши,

Примите наши поздравления!

В Татьянин день пусть окружает

Вас радость, счастье и веселье!

Пусть Ангел ваш по жизни рядом

Оберегает, наставляет.

И все желания красавиц

Легко и быстро исполняет!

Здоровья, благ и всех свершений

Всем Таням, Танечкам, Танюшам.

Январь для вас — пора везений,

А имя — оберег ваш лучший!

С именинами Татьяны 25 января - открытки
С именинами Татьяны 25 января - открытки

В Татьянин день хочу Вам пожелать

Душой любить, улыбкою блистать,

День Ангела — такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть Ваши все сбываются мечты,

И в жизни будет много доброты!

С именинами Татьяны 25 января - открытки
С именинами Татьяны 25 января - открытки

Татьянин день — красивый праздник,

Я поздравляю всех Татьян.

Пусть будет дом ваш полон счастьем,

Здоровой будет пусть семья.

А тем, кто только подрастает,

Кого Татьяной нарекли,

Успехов, радости желаю

И в будущем большой любви!

Татьянин день — красивый праздник,

Он полон радости, добра.

Пусть будут помыслы прекрасны,

А каждая душа — светла!

С именинами Татьяны 25 января - открытки
С именинами Татьяны 25 января - открытки

Пусть день Татьянин принесет,

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

С именинами Татьяны 25 января - открытки
С именинами Татьяны 25 января - открытки

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

Стоить добавить, что шумно отметить праздники, к сожалению, в этом месяце не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Татьянин день #Именины
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