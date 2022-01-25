Поздравления с Татьяниным днем 2022: лучшие пожелания в стихах и красивые открытки
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Отправьте Татьяне душевный стих и открытку в ее День ангела
В этот вторник все обладательницы имени Татьяна празднуют именины — именно 25 января православной церковью почитается мученица Татьяна Римская, которая была подвергнута пыткам за отказ отречься от веры во Христа.
Как интересно поздравить Татьяну в этот особый день? "Телеграф" подготовил красивые стихи с Днем ангела Татьяны, а также оригинальные открытки и картинки с пожеланиями всего самого лучшего.
Предлагаем выбрать читателям то, что больше всего нравится, и поздравить свою жену, маму, дочь, сестру или коллегу по имени Татьяна с именинами 25 января.
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
Татьяны, Танечки, Танюши,
Примите наши поздравления!
В Татьянин день пусть окружает
Вас радость, счастье и веселье!
Пусть Ангел ваш по жизни рядом
Оберегает, наставляет.
И все желания красавиц
Легко и быстро исполняет!
Здоровья, благ и всех свершений
Всем Таням, Танечкам, Танюшам.
Январь для вас — пора везений,
А имя — оберег ваш лучший!
В Татьянин день хочу Вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть Ваши все сбываются мечты,
И в жизни будет много доброты!
Татьянин день — красивый праздник,
Я поздравляю всех Татьян.
Пусть будет дом ваш полон счастьем,
Здоровой будет пусть семья.
А тем, кто только подрастает,
Кого Татьяной нарекли,
Успехов, радости желаю
И в будущем большой любви!
Татьянин день — красивый праздник,
Он полон радости, добра.
Пусть будут помыслы прекрасны,
А каждая душа — светла!
Пусть день Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
Стоить добавить, что шумно отметить праздники, к сожалению, в этом месяце не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.