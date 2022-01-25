Поздравления с Татьяниным днем 2022: лучшие пожелания в стихах и красивые открытки

Отправьте Татьяне душевный стих и открытку в ее День ангела

В этот вторник все обладательницы имени Татьяна празднуют именины — именно 25 января православной церковью почитается мученица Татьяна Римская, которая была подвергнута пыткам за отказ отречься от веры во Христа.

Как интересно поздравить Татьяну в этот особый день? "Телеграф" подготовил красивые стихи с Днем ангела Татьяны, а также оригинальные открытки и картинки с пожеланиями всего самого лучшего.

Предлагаем выбрать читателям то, что больше всего нравится, и поздравить свою жену, маму, дочь, сестру или коллегу по имени Татьяна с именинами 25 января.

С именинами Татьяны 25 января - открытки

Зимний день, холодный, снежный, Все деревья в серебре. День Татьяны — милой, нежной — Отмечаем в январе. В этот день тебе желаем Счастья, радости, тепла, Исполнения желаний. Тех, которых ты ждала. Пусть любимым станет праздник В этот день календаря. Потому что ты, Татьяна, Королева января.

Татьяны, Танечки, Танюши, Примите наши поздравления! В Татьянин день пусть окружает Вас радость, счастье и веселье! Пусть Ангел ваш по жизни рядом Оберегает, наставляет. И все желания красавиц Легко и быстро исполняет! Здоровья, благ и всех свершений Всем Таням, Танечкам, Танюшам. Январь для вас — пора везений, А имя — оберег ваш лучший!

С именинами Татьяны 25 января - открытки

В Татьянин день хочу Вам пожелать Душой любить, улыбкою блистать, День Ангела — такой он светлый, чистый, Пусть окружают люди бескорыстные! Пусть Ваши все сбываются мечты, И в жизни будет много доброты!

С именинами Татьяны 25 января - открытки

Татьянин день — красивый праздник, Я поздравляю всех Татьян. Пусть будет дом ваш полон счастьем, Здоровой будет пусть семья. А тем, кто только подрастает, Кого Татьяной нарекли, Успехов, радости желаю И в будущем большой любви! Татьянин день — красивый праздник, Он полон радости, добра. Пусть будут помыслы прекрасны, А каждая душа — светла!

С именинами Татьяны 25 января - открытки

Пусть день Татьянин принесет, Любовь и счастье круглый год, Здоровье крепкое, везение, Удачу, радость, настроение! В морозный праздник января, Пусть сбудется мечта твоя, Тепла душевного, друзей, А рядом добрых лишь людей!

С именинами Татьяны 25 января - открытки

Красивым именем Татьяна Была с рожденья названа. Тебя сегодня поздравляю! Пусть будет жизнь твоя полна Здоровьем, счастьем и везением, Веселым, ярким настроением! Пусть все, что хочешь, исполняется, Задуманное вмиг сбывается!

Стоить добавить, что шумно отметить праздники, к сожалению, в этом месяце не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.