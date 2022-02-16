День ангела Анны: яркие открытки и картинки с именинами на украинском языке

Анна – одно из самых популярных женских имен в мире, которое встречается практически во всех языках.

В среду, 16 февраля, православная церковь почитает память святую Анну Пророчицу, а это значит, что все девушки, которые названы ее именем отмечают свои именины. Отметим, что Анна Пророчица вместе со святым Симеоном присутствовала в день, когда Дева Мария принесла маленького Иисуса в Иерусалимский храм.

Святая Анна Пророчица является единственной женщиной Нового Завета, которая названа Пророчицей. О ее жизни известно мало, лишь то, что на протяжении всей своей жизни святая вела праведный образ жизни и своей молитвой служила Богу. Увидев младенца Спасителя в храме, Анна Пророчица начала проповедовать весть о Мессии.

Имя Анна имеет древнееврейские корни, и в переводе с иврита Ханна означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость". У католиков и православных существует еще одно значение – "милость божья".

Анны — целеустремленные и упорные личности, которые уделяют своему саморазвитию много времени и сил. Они очень умные, образованные и коммуникабельные, обладают прекрасным красноречием, что позволяет построить успешную карьеру за сравнительно короткое время. Общительные и веселые, всегда придут на помощь нуждающимся.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке в стихах, прозе и картинках, чтобы вы могли поздравить всех своих знакомы Ань с их праздником.

Поздравления с днем ангела Анны в картинках

Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю Тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сіяли очі щоб Твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від Тебе відверне!

***

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

***

З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Нехай під крилами своїми

Анну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

Добавим, что в конце февраля отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).