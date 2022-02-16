День ангела Анны: яркие открытки и картинки с именинами на украинском языке
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Анна – одно из самых популярных женских имен в мире, которое встречается практически во всех языках.
В среду, 16 февраля, православная церковь почитает память святую Анну Пророчицу, а это значит, что все девушки, которые названы ее именем отмечают свои именины. Отметим, что Анна Пророчица вместе со святым Симеоном присутствовала в день, когда Дева Мария принесла маленького Иисуса в Иерусалимский храм.
Святая Анна Пророчица является единственной женщиной Нового Завета, которая названа Пророчицей. О ее жизни известно мало, лишь то, что на протяжении всей своей жизни святая вела праведный образ жизни и своей молитвой служила Богу. Увидев младенца Спасителя в храме, Анна Пророчица начала проповедовать весть о Мессии.
Имя Анна имеет древнееврейские корни, и в переводе с иврита Ханна означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость". У католиков и православных существует еще одно значение – "милость божья".
Анны — целеустремленные и упорные личности, которые уделяют своему саморазвитию много времени и сил. Они очень умные, образованные и коммуникабельные, обладают прекрасным красноречием, что позволяет построить успешную карьеру за сравнительно короткое время. Общительные и веселые, всегда придут на помощь нуждающимся.
"Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке в стихах, прозе и картинках, чтобы вы могли поздравить всех своих знакомы Ань с их праздником.
Поздравления с днем ангела Анны в картинках
Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю Тобі!
Щоб мрії збулися усі,
сіяли очі щоб Твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від Тебе відверне!
***
Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
***
З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.
Добавим, что в конце февраля отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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