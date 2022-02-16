День ангела Анни: яскраві листівки та картинки з іменинами українською

Анна – одне з найпопулярніших жіночих імен у світі, яке зустрічається практично у всіх мовах.

У середу, 16 лютого, православна церква вшановує пам’ять святу Анну Пророчицю, а це означає, що всі дівчата, які названі її ім’ям відзначають свої іменини. Зазначимо, що Анна Пророчиця разом зі святим Симеоном була присутня у день, коли Діва Марія принесла маленького Ісуса до Єрусалимського храму.

Свята Анна Пророчиця є єдиною жінкою Нового Завіту, яку названо Пророчицею. Про її життя мало відомо, лише те, що протягом усього свого життя свята вела праведний спосіб життя і своєю молитвою служила Богу. Побачивши немовля Спасителя у храмі, Анна Пророчиця почала проповідувати звістку про Месію.

Ім’я Анна має давньоєврейське коріння, і в перекладі з івриту Ханна означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість". У католиків та православних існує ще одне значення – "милість божа".

Анни — цілеспрямовані та завзяті особи, які приділяють своєму саморозвитку багато часу та сил. Вони дуже розумні, освічені і комунікабельні, мають прекрасне красномовство, що дозволяє побудувати успішну кар’єру за порівняно короткий час. Товариські та веселі, завжди прийдуть на допомогу нужденним.

"Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою у віршах, прозі та картинках, щоб ви могли привітати всіх своїх знайомих Ань із їхнім святом.

Привітання з днем ангела Анни у картинках

Привітання з днем ангела Анни в віршах і прозі

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю Тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сіяли очі щоб Твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від Тебе відверне!

***

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

***

З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Нехай під крилами своїми

Анну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

Додамо, що наприкінці лютого відзначають ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).