День ангела Анни: яскраві листівки та картинки з іменинами українською
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Анна – одне з найпопулярніших жіночих імен у світі, яке зустрічається практично у всіх мовах.
У середу, 16 лютого, православна церква вшановує пам’ять святу Анну Пророчицю, а це означає, що всі дівчата, які названі її ім’ям відзначають свої іменини. Зазначимо, що Анна Пророчиця разом зі святим Симеоном була присутня у день, коли Діва Марія принесла маленького Ісуса до Єрусалимського храму.
Свята Анна Пророчиця є єдиною жінкою Нового Завіту, яку названо Пророчицею. Про її життя мало відомо, лише те, що протягом усього свого життя свята вела праведний спосіб життя і своєю молитвою служила Богу. Побачивши немовля Спасителя у храмі, Анна Пророчиця почала проповідувати звістку про Месію.
Ім’я Анна має давньоєврейське коріння, і в перекладі з івриту Ханна означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість". У католиків та православних існує ще одне значення – "милість божа".
Анни — цілеспрямовані та завзяті особи, які приділяють своєму саморозвитку багато часу та сил. Вони дуже розумні, освічені і комунікабельні, мають прекрасне красномовство, що дозволяє побудувати успішну кар’єру за порівняно короткий час. Товариські та веселі, завжди прийдуть на допомогу нужденним.
"Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою у віршах, прозі та картинках, щоб ви могли привітати всіх своїх знайомих Ань із їхнім святом.
Привітання з днем ангела Анни у картинках
Привітання з днем ангела Анни в віршах і прозі
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю Тобі!
Щоб мрії збулися усі,
сіяли очі щоб Твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від Тебе відверне!
***
Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
***
З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.
Додамо, що наприкінці лютого відзначають ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).
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