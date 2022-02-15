Стрітення Господнє 2022: що суворо заборонено робити цього дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 107
"Стрітення" перекладається з церковнослов’янської як "зустріч".
Щорічно, 15 лютого, православні християни відзначають велике дванадесяте свято, яке пов’язане із земним життям Спасителя і Пресвятої Богородиці — Стрітення Господнє. Також цей день вважається "переломним", адже у народі вірять, що на Стрітення зима зустрічається з весною.
"Телеграф" розповідає про історію, головні традиції та заборони цього важливого свята.
Стрітення Господнє: історія свята
Свято присвячене важливій церковній події — зустрічі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном в Єрусалимському Храмі, куди сина Божого принесла його мати Діва Марія через 40 днів після народження.
Стрітення Господнє: традиції
Цього дня заведено освячувати церковні свічки, які потім зберігають весь рік удома та запалюють перед іконою під час молитви. Друга важлива традиція на Стрітення – освячення води. Стрітенську воду з церкви цінували нарівні з водохресною.
Зазначимо, що це свято — це радісна і світла подія, яку треба зустрічати та проводити з чистим та вільним від зла серцем, і такими ж чистими намірами. Також, на Стрітення Господнє треба піти до церкви на службу, помолитися за здоров’я близьких, адже молитви, які виголосили цього дня, допоможуть кожному вірянину.
Стрітення Господнє: заборони
- Не можна виконувати брудну та домашню роботу: шити, прати, прибирати.
- Не варто вирушати у тривалу та дальню поїздку.
- Не можна класти гроші на кухонний стіл.
- Стрітення вважається невдалим часом для укладання шлюбу.
- Не варто їхати далеко від дому
- Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві та йти з храму без свічки.
- Категорично не можна лаятися та сваритися, сумувати та сумувати.
- Не можна влаштовувати галасливі застілля та напиватися.
- Не можна на Стрітення також шити, вишивати, в’язати чи займатися іншим рукоділлям.
- Бажано відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.
Щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких зі святом Стрітення Господнє, "Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-