Стрітення Господнє 2022: що суворо заборонено робити цього дня

"Стрітення" перекладається з церковнослов’янської як "зустріч".

Щорічно, 15 лютого, православні християни відзначають велике дванадесяте свято, яке пов’язане із земним життям Спасителя і Пресвятої Богородиці — Стрітення Господнє. Також цей день вважається "переломним", адже у народі вірять, що на Стрітення зима зустрічається з весною.

"Телеграф" розповідає про історію, головні традиції та заборони цього важливого свята.

Читайте також: Категорія Lifestyle Стрітення Господнє 2022: найсильніші молитви на щастя та удачу У Стрітення християни намагаються відвідати святкове богослужіння у церкві.

Стрітення Господнє: історія свята

Свято присвячене важливій церковній події — зустрічі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном в Єрусалимському Храмі, куди сина Божого принесла його мати Діва Марія через 40 днів після народження.

Стрітення Господнє: традиції

Цього дня заведено освячувати церковні свічки, які потім зберігають весь рік удома та запалюють перед іконою під час молитви. Друга важлива традиція на Стрітення – освячення води. Стрітенську воду з церкви цінували нарівні з водохресною.

Зазначимо, що це свято — це радісна і світла подія, яку треба зустрічати та проводити з чистим та вільним від зла серцем, і такими ж чистими намірами. Також, на Стрітення Господнє треба піти до церкви на службу, помолитися за здоров’я близьких, адже молитви, які виголосили цього дня, допоможуть кожному вірянину.

Читайте також: Категорія Привітання Вітання зі Стрітенням Господнім 2022: короткі вірші, проза та смс Стрітення Господнє – велике двонадесяте православне свято, яке за народною традицією символізує зустріч зими з весною.

Стрітення Господнє: заборони

Не можна виконувати брудну та домашню роботу: шити, прати, прибирати.

Не варто вирушати у тривалу та дальню поїздку.

Не можна класти гроші на кухонний стіл.

Стрітення вважається невдалим часом для укладання шлюбу.

Не варто їхати далеко від дому

Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві та йти з храму без свічки.

Категорично не можна лаятися та сваритися, сумувати та сумувати.

Не можна влаштовувати галасливі застілля та напиватися.

Не можна на Стрітення також шити, вишивати, в’язати чи займатися іншим рукоділлям.

Бажано відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

Щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких зі святом Стрітення Господнє, "Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою.