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Стрітення Господнє 2022: що суворо заборонено робити цього дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На це свято у всіх церквах проводять святкові служби
На це свято у всіх церквах проводять святкові служби

"Стрітення" перекладається з церковнослов’янської як "зустріч".

Щорічно, 15 лютого, православні християни відзначають велике дванадесяте свято, яке пов’язане із земним життям Спасителя і Пресвятої Богородиці — Стрітення Господнє. Також цей день вважається "переломним", адже у народі вірять, що на Стрітення зима зустрічається з весною.

"Телеграф" розповідає про історію, головні традиції та заборони цього важливого свята.

Стрітення Господнє: історія свята

Свято присвячене важливій церковній події — зустрічі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном в Єрусалимському Храмі, куди сина Божого принесла його мати Діва Марія через 40 днів після народження.

Стрітення Господнє: традиції

Цього дня заведено освячувати церковні свічки, які потім зберігають весь рік удома та запалюють перед іконою під час молитви. Друга важлива традиція на Стрітення – освячення води. Стрітенську воду з церкви цінували нарівні з водохресною.

Зазначимо, що це свято — це радісна і світла подія, яку треба зустрічати та проводити з чистим та вільним від зла серцем, і такими ж чистими намірами. Також, на Стрітення Господнє треба піти до церкви на службу, помолитися за здоров’я близьких, адже молитви, які виголосили цього дня, допоможуть кожному вірянину.

Стрітення Господнє: заборони

  • Не можна виконувати брудну та домашню роботу: шити, прати, прибирати.
  • Не варто вирушати у тривалу та дальню поїздку.
  • Не можна класти гроші на кухонний стіл.
  • Стрітення вважається невдалим часом для укладання шлюбу.
  • Не варто їхати далеко від дому
  • Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві та йти з храму без свічки.
  • Категорично не можна лаятися та сваритися, сумувати та сумувати.
  • Не можна влаштовувати галасливі застілля та напиватися.
  • Не можна на Стрітення також шити, вишивати, в’язати чи займатися іншим рукоділлям.
  • Бажано відмовитись від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

Щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких зі святом Стрітення Господнє, "Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою.

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