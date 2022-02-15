Сретение Господне 2022: что строго запрещено делать в этот день
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"Сретение" переводится с церковнославянского как "встреча".
Ежегодно, 15 февраля, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник, который связанный с земной жизнью Спасителя и Пресвятой Богородицы — Сретение Господне. Также этот день считается "переломным", ведь в народе верят, что на Сретение зима встречается с весной.
"Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях и запретах этого важного праздника.
Сретение Господне: история праздника
Праздник посвящен важному церковному событию — встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, куда сына Божьего принесла его мать Дева Мария спустя 40 дней после его рождения.
Сретение Господне: традиции
В этот день принято освящать церковные свечи, которые потом хранят весь год дома и зажигают перед иконой во время молитвы. Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской.
Отметим, что этот праздник — это радостное и светлое событие, которое нужно встречать и проводить с чистым и свободным от зла сердцем, и такими же чистыми намерениями. Также, на Сретение Господне нужно пойти в церковь на службу, помолиться о здравии близких, ведь произнесенные в этот день молитвы помогут каждому верующему.
Сретение Господне: запреты
- Нельзя выполнять грязную и домашнюю работу: шить, стирать, убирать.
- Не стоит отправляться в длительную и дальнюю поездку.
- Нельзя класть деньги на кухонный стол.
- Сретение считается неудачным временем для заключения брака.
- Не стоит уезжать далеко от дома
- Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви и уходить из храма без свечи.
- Категорически нельзя ругаться и ссориться, грустить и унывать.
- Нельзя устраивать шумные застолья и напиваться.
- Нельзя на Сретение также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием.
- Желательно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.
Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с праздником Сретение Господне, "Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке.
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