Укр

Сретение Господне 2022: что строго запрещено делать в этот день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы
В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы

"Сретение" переводится с церковнославянского как "встреча".

Ежегодно, 15 февраля, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник, который связанный с земной жизнью Спасителя и Пресвятой Богородицы — Сретение Господне. Также этот день считается "переломным", ведь в народе верят, что на Сретение зима встречается с весной.

"Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях и запретах этого важного праздника.

Сретение Господне: история праздника

Праздник посвящен важному церковному событию — встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, куда сына Божьего принесла его мать Дева Мария спустя 40 дней после его рождения.

Сретение Господне: традиции

В этот день принято освящать церковные свечи, которые потом хранят весь год дома и зажигают перед иконой во время молитвы. Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской.

Отметим, что этот праздник — это радостное и светлое событие, которое нужно встречать и проводить с чистым и свободным от зла сердцем, и такими же чистыми намерениями. Также, на Сретение Господне нужно пойти в церковь на службу, помолиться о здравии близких, ведь произнесенные в этот день молитвы помогут каждому верующему.

Сретение Господне: запреты

  • Нельзя выполнять грязную и домашнюю работу: шить, стирать, убирать.
  • Не стоит отправляться в длительную и дальнюю поездку.
  • Нельзя класть деньги на кухонный стол.
  • Сретение считается неудачным временем для заключения брака.
  • Не стоит уезжать далеко от дома
  • Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви и уходить из храма без свечи.
  • Категорически нельзя ругаться и ссориться, грустить и унывать.
  • Нельзя устраивать шумные застолья и напиваться.
  • Нельзя на Сретение также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием.
  • Желательно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.

Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с праздником Сретение Господне, "Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке.

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