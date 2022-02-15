Сретение Господне 2022: что строго запрещено делать в этот день

"Сретение" переводится с церковнославянского как "встреча".

Ежегодно, 15 февраля, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник, который связанный с земной жизнью Спасителя и Пресвятой Богородицы — Сретение Господне. Также этот день считается "переломным", ведь в народе верят, что на Сретение зима встречается с весной.

"Телеграф" рассказывает об истории, главных традициях и запретах этого важного праздника.

Сретение Господне: история праздника

Праздник посвящен важному церковному событию — встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, куда сына Божьего принесла его мать Дева Мария спустя 40 дней после его рождения.

Сретение Господне: традиции

В этот день принято освящать церковные свечи, которые потом хранят весь год дома и зажигают перед иконой во время молитвы. Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской.

Отметим, что этот праздник — это радостное и светлое событие, которое нужно встречать и проводить с чистым и свободным от зла сердцем, и такими же чистыми намерениями. Также, на Сретение Господне нужно пойти в церковь на службу, помолиться о здравии близких, ведь произнесенные в этот день молитвы помогут каждому верующему.

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления со Сретением Господним 2022: короткие стихи, проза и смс Сретение Господне – великий двунадесятый православный праздник, который по народной традиции, символизирует встречу зимы с весной.

Сретение Господне: запреты

Нельзя выполнять грязную и домашнюю работу: шить, стирать, убирать.

Не стоит отправляться в длительную и дальнюю поездку.

Нельзя класть деньги на кухонный стол.

Сретение считается неудачным временем для заключения брака.

Не стоит уезжать далеко от дома

Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви и уходить из храма без свечи.

Категорически нельзя ругаться и ссориться, грустить и унывать.

Нельзя устраивать шумные застолья и напиваться.

Нельзя на Сретение также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием.

Желательно отказаться от гаданий, а также других магических ритуалов.

Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с праздником Сретение Господне, "Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке.