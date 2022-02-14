Сретение Господне 2022: поздравления в стихах, прозе и картинках на украинском языке
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Не забудьте поздравить своих родных и близких с этим великим праздником.
Ежегодно, 15 февраля, православные христиане отмечают один из самых значимых праздников — Сретение Господне. Праздник приходится на 40-й день от рождения Христа, и посвящен в память о дне, когда Дева Мария принесла дитя Божье в храм Иерусалимский. Стоит отметить, что сретение со старославянского переводится как "встреча".
В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы, во время которых принято совершать обряд освящения свечей и воды. Приходя на Сретение Господне домой после службы, верующие зажигают освященную свечу и молятся.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах на украинском языке.
Поздравления со Сретением Господним 2022 в картинках
Поздравления со Сретением Господним 2022
Зі Стрітенням Господнім,
Віри Вам, добра, тепла,
Щастя багато і здоров’я,
Щоб любов в серцях жила.
Бережіть, шануйте,
Близьких оберігайте,
Не журіться ніколи,
Бог допоможе Вам тоді.
***
Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Нехай всім люблячим наполегливо
Принесе щастя плоди.
І наповнить серце вірою
У світло, тепло і доброту,
Радість хай прийде — без міри,
Втілюючи в життя мрію!
***
В ім’я Господа тебе
Я в це свято вітаю,
І це Стрітення, люблячи,
Я від душі тобі бажаю:
Любові, здоров’я, доброти;
Від бід і зла мати перешкоду,
І щоб у родині – завжди ладу,
І щоб у всьому мати відраду!
***
Вітаю з цим великим православним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!
***
Стрітення день називається.
Днів настільки великих не багато.
Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються:
Зі щастям, з любов’ю і з Богом.
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