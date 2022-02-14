Сретение Господне 2022: поздравления в стихах, прозе и картинках на украинском языке

Не забудьте поздравить своих родных и близких с этим великим праздником.

Ежегодно, 15 февраля, православные христиане отмечают один из самых значимых праздников — Сретение Господне. Праздник приходится на 40-й день от рождения Христа, и посвящен в память о дне, когда Дева Мария принесла дитя Божье в храм Иерусалимский. Стоит отметить, что сретение со старославянского переводится как "встреча".

В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы, во время которых принято совершать обряд освящения свечей и воды. Приходя на Сретение Господне домой после службы, верующие зажигают освященную свечу и молятся.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах на украинском языке.

Поздравления со Сретением Господним 2022 в картинках

Поздравления со Сретением Господним 2022

Зі Стрітенням Господнім, Віри Вам, добра, тепла, Щастя багато і здоров’я, Щоб любов в серцях жила. Бережіть, шануйте, Близьких оберігайте, Не журіться ніколи, Бог допоможе Вам тоді.

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Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Нехай всім люблячим наполегливо

Принесе щастя плоди.

І наповнить серце вірою

У світло, тепло і доброту,

Радість хай прийде — без міри,

Втілюючи в життя мрію!

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В ім’я Господа тебе Я в це свято вітаю, І це Стрітення, люблячи, Я від душі тобі бажаю: Любові, здоров’я, доброти; Від бід і зла мати перешкоду, І щоб у родині – завжди ладу, І щоб у всьому мати відраду!

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Вітаю з цим великим православним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

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Стрітення день називається. Днів настільки великих не багато. Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються: Зі щастям, з любов’ю і з Богом.

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