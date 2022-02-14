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Стрітення Господнє 2022: вітання у віршах, прозі та картинках українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стрітення Господнє входить до списку 12 найзначніших свят.
Стрітення Господнє входить до списку 12 найзначніших свят.

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких із цим великим святом.

Щорічно, 15 лютого, православні християни відзначають одне з найзначніших свят — Стрітення Господнє. Свято припадає на 40-й день від народження Христа, і присвячений на згадку про день, коли Діва Марія принесла дитя Боже до храму Єрусалимського. Варто зазначити, що стріт зі старослов’янського перекладається як "зустріч".

На це свято у всіх церквах проводять святкові служби, під час яких заведено здійснювати обряд освячення свічок та води. Приходячи на Стрітення Господнє додому після служби, віряни запалюють освячену свічку та моляться.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах українською мовою.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022 в картинках

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022

Зі Стрітенням Господнім,

Віри Вам, добра, тепла,

Щастя багато і здоров’я,

Щоб любов в серцях жила.

Бережіть, шануйте,

Близьких оберігайте,

Не журіться ніколи,

Бог допоможе Вам тоді.

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Нехай всім люблячим наполегливо

Принесе щастя плоди.

І наповнить серце вірою

У світло, тепло і доброту,

Радість хай прийде — без міри,

Втілюючи в життя мрію!

***

В ім’я Господа тебе

Я в це свято вітаю,

І це Стрітення, люблячи,

Я від душі тобі бажаю:

Любові, здоров’я, доброти;

Від бід і зла мати перешкоду,

І щоб у родині – завжди ладу,

І щоб у всьому мати відраду!

***

Вітаю з цим великим православним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

***

Стрітення день називається.

Днів настільки великих не багато.

Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються:

Зі щастям, з любов’ю і з Богом.

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#Вітання #Стрітення Господнє #Стрітення
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