Стрітення Господнє 2022: вітання у віршах, прозі та картинках українською мовою

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких із цим великим святом.

Щорічно, 15 лютого, православні християни відзначають одне з найзначніших свят — Стрітення Господнє. Свято припадає на 40-й день від народження Христа, і присвячений на згадку про день, коли Діва Марія принесла дитя Боже до храму Єрусалимського. Варто зазначити, що стріт зі старослов’янського перекладається як "зустріч".

На це свято у всіх церквах проводять святкові служби, під час яких заведено здійснювати обряд освячення свічок та води. Приходячи на Стрітення Господнє додому після служби, віряни запалюють освячену свічку та моляться.

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"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах українською мовою.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022 в картинках

Привітання зі Стрітенням Господнім 2022

Зі Стрітенням Господнім, Віри Вам, добра, тепла, Щастя багато і здоров’я, Щоб любов в серцях жила. Бережіть, шануйте, Близьких оберігайте, Не журіться ніколи, Бог допоможе Вам тоді.

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Нехай всім люблячим наполегливо

Принесе щастя плоди.

І наповнить серце вірою

У світло, тепло і доброту,

Радість хай прийде — без міри,

Втілюючи в життя мрію!

***

В ім’я Господа тебе Я в це свято вітаю, І це Стрітення, люблячи, Я від душі тобі бажаю: Любові, здоров’я, доброти; Від бід і зла мати перешкоду, І щоб у родині – завжди ладу, І щоб у всьому мати відраду!

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Вітаю з цим великим православним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

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Стрітення день називається. Днів настільки великих не багато. Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються: Зі щастям, з любов’ю і з Богом.

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