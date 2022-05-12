С Днем медсестры 2022! Красивые открытки и картинки к международному празднику

День медсестры в мире отмечается ежегодно 12 мая

В этот четверг отмечается профессиональный международный праздник — День медицинской сестры. Ежегодно 12 мая поздравляют всех, кто работает в профессии и ухаживает за больными людьми.

Впервые идея празднования Дня медсестры была озвучена в 1953 году, но отмечать в статусе международного праздника стали только с 1965 года. Дата 12 мая была выбрана не случайно — это день рождения одной из основательниц службы сестер милосердия в Великобритании Флоренс Найтингейл.

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Ежегодно к этому дню Совет медсестер подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. В честь праздника "Телеграф" составил подборку открыток и картинок, которыми вы можете поздравить знакомых медсестер через социальную сеть или мессенджер.

День медсестры 2022: открытки и картинки

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

Открытки с Днем медсестры 2022

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