Укр

С Днем медсестры 2022! Красивые открытки и картинки к международному празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Международный день медицинской сестры 12 мая
Международный день медицинской сестры 12 мая

День медсестры в мире отмечается ежегодно 12 мая

В этот четверг отмечается профессиональный международный праздник — День медицинской сестры. Ежегодно 12 мая поздравляют всех, кто работает в профессии и ухаживает за больными людьми.

Впервые идея празднования Дня медсестры была озвучена в 1953 году, но отмечать в статусе международного праздника стали только с 1965 года. Дата 12 мая была выбрана не случайно — это день рождения одной из основательниц службы сестер милосердия в Великобритании Флоренс Найтингейл.

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Ежегодно к этому дню Совет медсестер подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. В честь праздника "Телеграф" составил подборку открыток и картинок, которыми вы можете поздравить знакомых медсестер через социальную сеть или мессенджер.

День медсестры 2022: открытки и картинки

Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022
Открытки с Днем медсестры 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники отмечаются в последний месяц весны 2022 года.

Теги:
#Поздравления #Праздники #День медсестры
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