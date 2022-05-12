З Днем медсестри 2022! Гарні листівки та картинки до міжнародного свята

День медсестри у світі відзначається щороку 12 травня

Цього четверга відзначається професійне міжнародне свято – День медичної сестри. Щороку 12 травня вітають усіх, хто працює у професії та доглядає хворих людей.

Вперше ідея святкування Дня медсестри була озвучена у 1953 році, але відзначати у статусі міжнародного свята стали лише з 1965 року. Дата 12 травня була обрана не випадково — це день народження однієї із засновниць служби сестер милосердя у Великій Британії Флоренс Найтінгейл.

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Щороку до цього дня Рада медсестер готує інформаційні матеріали, оголошує тематику та гасло майбутнього святкування. На честь свята "Телеграф" склав добірку листівок та картинок, якими ви можете привітати знайомих медсестер через соціальну мережу чи месенджер.

День медсестри 2022: листівки та картинки

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

Листівки з Днем медсестри 2022

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